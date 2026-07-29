Los alcaldes del gran incendio entre la desolación y la esperanza: "Pasamos de un verde maravilloso a teñirnos a negro"

Los estragos del devastador incendio que ha golpeado a Ávila y Madrid dejan un balance desgarrador en el territorio, pero también una oleada de alivio tras el regreso de miles de vecinos a sus hogares. En Es la mañana de Federico Rosana Laviada ha mantenido una entrevista con los alcaldes de Burgohondo, San Martín de Valdeiglesias y Navalagamella han detallado la magnitud de la tragedia, el estado actual de sus municipios y los retos inmediatos para la reconstrucción.

Burgohondo (Ávila): prudencia ante el origen del fuego y un clamor para reactivar el turismo

El municipio abulense de Burgohondo ha quedado marcado por ser el epicentro del considerado mayor incendio registrado en España. Su alcalde, Francisco Fernández, confirmó la buena noticia de que el casco urbano no ha sufrido daños materiales ni pérdida de vidas humanas, aunque el fuego se quedó a apenas tres kilómetros y colindante con urbanizaciones como Puente Nueva y Mataraceña.

Al ser preguntado por las informaciones que apuntan a que el origen del fuego se debió a una maquinaria contratada de forma irregular por la Sociedad de Pastos Sierra de Umbrías para realizar un camino, el regidor se mostró cautos: "Me han mandado un pantallazo, pero no he tenido momento todavía de echarle un vistazo ni de leerlo. Sé dónde se originó el incendio, pero desconozco todavía el tema como está. Quiero asesorarme mejor antes de pronunciarme sobre este hecho".

Más allá de la investigación, Fernández expresó su preocupación por el impacto económico en la localidad, que cuenta con unas 850 plazas de turismo rural y está sufriendo una ola masiva de cancelaciones. El regidor hizo un llamamiento desesperado para revitalizar el pueblo: "Burgohondo se conoce por el mayor incendio que ha habido en España, pero también por los buenos melocotones, los tomates, su gente y su entorno. Seguimos teniendo vida y pido a la gente que regrese, que nos ayude a recuperar Burgohondo más pronto que tarde".

Entre lágrimas y visiblemente emocionado, el alcalde concluyó su intervención agradeciendo la labor de los voluntarios, la UME, la Diputación de Ávila, la Junta de Castilla y León y los bomberos.

San Martín de Valdeiglesias (Madrid): "Nos hemos teñido a negro, es un paisaje desolado"

La situación en San Martín de Valdeiglesias refleja el impacto ambiental más severo de la región. Su alcaldesa, Aránzazu Povedano, explicó la singularidad demográfica de la localidad durante el verano: "En todo el año tenemos 9.800 habitantes y ahora pasamos a 30.000 o 35.000 porque es una zona de segunda residencia".

Povedano detalló que, aunque el casco urbano permaneció confinado y ya se ha levantado dicha medida para urbanizaciones como El Garnacho, El Mirador y La Solanilla, varios núcleos cercanos al embalse de San Juan (como Costa de Madrid o San Ramón) continúan desalojados.

El impacto sobre el patrimonio natural ha sido catastrófico. Siendo el sexto municipio más extenso de la Comunidad de Madrid con 115 kilómetros cuadrados, la regidora confirmó una cifra escalofriante: "El 90% se ha quemado. Hemos pasado de un verde maravilloso a teñirnos a negro. Es un paisaje totalmente desolador en el que se nos cae el alma"

"Hoy empieza el día de la reconstrucción y de exigir que se tomen medidas para que esto no vuelva a suceder", sentenciaba.

Navalagamella (Madrid): la emoción del reencuentro y el orgullo de pueblo

En Navalagamella, las llamas se detuvieron "por un milagro" a las cuatro de la madrugada a las puertas de la localidad, evitando daños estructurales graves. Su alcalde, Andrés Sampeiro, transmitió el alivio de la jornada tras el retorno de los evacuados a sus casas: "Ver las caras de satisfacción al volver a sus casas ha sido una experiencia muy alegre. Teníamos el dolor de que nuestra gente no estuviese en nuestras calles".

Sampeiro reflexionó sobre la incertidumbre vivida por los vecinos al ser evacuados sin saber si perderían sus recuerdos o sus mascotas, y celebró la respuesta solidaria de la ciudadanía y de los cuerpos de seguridad: "Los españoles hemos demostrado durante siglos que cuando vienen maldades nos unimos y nos hacemos fuertes. He visto a agentes de la policía de vacaciones regresar para ayudar y a muchísimos jóvenes de Protección Civil cerrando el fuego hasta última hora. Demostramos la raza que somos".

Con el levantamiento paulatino de las restricciones y la vuelta de los vecinos a sus municipios, arranca ahora una compleja etapa de evaluación de daños, ayudas institucionales y reconstrucción ambiental en toda la comarca.