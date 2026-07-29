Malestar en la defensa de Zapatero tras su entrevista en TVE sobre el caso Plus Ultra

La entrevista del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en Televisión Española sobre el caso Plus Ultra ha provocado malestar en la defensa del exdirigente socialista que lidera el abogado Víctor Moreno Catena.

Zapatero concedió el pasado jueves su primera entrevista pública tras ser imputado en el caso Plus Ultra que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Todo ello, después de que su amigo, el empresario Julio Martínez ‘Julito’ le señalara en sede judicial. El expresidente del Gobierno defendió de forma reiterada su "inocencia absoluta", negó rotundamente cualquier influencia o participación en el rescate del Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra y aseguró que las joyas que le incautaron, tasadas en 1,3 millones de euros, eran "un regalo de cortesía". Además, defendió la inocencia de sus dos hijas y negó haber participado en la creación de sociedades offshore.

Fuentes cercanas a la defensa de Zapatero consultadas por Libertad Digital afirman que "la entrevista concedida por el expresidente del Gobierno no ha hecho mucha gracia a su abogado, Víctor Moreno Catena. Se sospecha que la entrevista se produjo a instancias del PSOE de Pedro Sánchez, muy preocupado por el daño electoral provocado por el caso Plus Ultra. El abogado de Zapatero tiene previsto seguir con su estrategia de minar el procedimiento presentando escritos para denunciar presuntas irregularidades en la obtención de las pruebas durante la investigación, pensando en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido".

"El fondo de la causa ya se da por perdido, máxime tras las últimas manifestaciones por escrito y en sede judicial efectuadas por su amigo empresario Julio Martínez ‘Julito’, así como por el presidente y el CEO de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli. La declaración de Julito ha afectado especialmente a Zapatero, ya que la considera una traición por parte de su amigo. Además, está muy preocupado por la imputación de sus hijas Alba y Laura, que pudo haber utilizado como testaferros para canalizar las comisiones ilegales del rescate a través de su empresa ‘What the Fav’", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el asunto de las joyas incautadas al expresidente del Gobierno socialista en una caja fuerte de uno de sus despachos, tasadas inicialmente en 1,3 millones de euros, sigue siendo un quebradero de cabeza para su defensa. Siguen sin saber por dónde cogerlo y hasta el momento se han dado diferentes versiones". La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que encargue un nuevo informe para conocer el valor de mercado de las joyas.

"Otra de las preocupaciones del letrado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, tiene su origen en el cobro de sus propios honorarios, ya que el expresidente del Gobierno tiene sus cuentas bloqueadas", concluyen. Cabe destacar que mientras Víctor Moreno Catena se centra en el aspecto procesalista del procedimiento para buscar la nulidad, la parte penal la lleva su hijo, otra letrada de su despacho y colaboran con el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho.

Calama rechaza la nulidad de la investigación

Mientras tanto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, rechazaba este viernes la petición de la nulidad de la causa Plus Ultra presentada por la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Calama niega que se hayan vulnerado los derechos fundamentales al expresidente del Gobierno, motivo por el cual pedía la nulidad de la causa: "Se inadmite a trámite el incidente de nulidad de actuaciones formulado por el procurador de los Tribunales Sr. Granizo Palomeque en nombre y representación procesal de José Luis Rodríguez Zapatero en su escrito de fecha 25.06.2026".

Además, el juez Calama acordaba llamar a declarar al presidente de la compañía que recibió un rescate de 53 millones de euros, Julio Martínez Sola, y a Roberto Roselli, uno de sus máximos dirigentes. El magistrado instructor les citaba a declarar como investigados el próximo 7 y 8 de septiembre, respectivamente.

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