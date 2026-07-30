Alarma por el estado de las patrulleras en Ceuta: "Nuestros compañeros tendrán que rescatar a otros guardias civiles"

La situación operativa del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ceuta ha alcanzado un extremo preocupante. Coincidiendo con un pico de presión migratoria sin precedentes, la flota destinada a tareas de vigilancia y salvamento en aguas fronterizas presenta severos problemas de mantenimiento y filtraciones continuas en sus cascos.

Las denuncias divulgadas por la asociación profesional JUCIL (Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil) exponen a través de las redes sociales la precariedad con la que están trabajando las tripulaciones. Desde el colectivo advierten con rotundidad que "así no vamos a ningún lado... Cualquier día, en lugar de rescatar a quienes cruzan ilegalmente a nado hacia Ceuta, nuestros compañeros tendrán que rescatar a otros guardias civiles".

ASÍ NO VAMOS A NINGUN LADO.. Cualquier día, en lugar de rescatar a quienes cruzan ilegalmente a nado hacia Ceuta, nuestros compañeros tendrán que rescatar a otros guardias civiles. Así se encuentran las embarcaciones del SEMAR de Ceuta.#MediosDignosYa #EquipacionYa pic.twitter.com/MAYbX5yL90 — Jucil Nacional (@jucilnacional) July 29, 2026

En un segundo pronunciamiento acompañado de varios videos mostrando las precarias condiciones en las que se encuentra la flota, la asociación incide en que las embarcaciones del SEMAR "hacen agua por todos lados", señalando que la Guardia Civil no puede seguir cumpliendo sus cometidos en estas condiciones, mucho menos en medio de uno de los momentos más críticos de la crisis migratoria.

Juan Jesús Vivas exige la "Emergencia Nacional"

Esta inseguridad material en la flota del SEMAR coincide con un repunte masivo en los intentos de entrada. En tan solo una semana, más de 1.500 personas han logrado acceder de forma irregular a Ceuta. Esta cifra equivale a casi el 2% del total de la población ceutí, desbordando por completo la capacidad asistencial y los centros de acogida de la ciudad.

Si pensabas que lo habías visto todo.. Vídeo 2 📹 Las embarcaciones del SEMAR en Ceuta hacen agua por todos los lados. La Guardia Civil no puede seguir desempeñando su labor en estas condiciones, especialmente cuando la crisis migratoria que atraviesa Ceuta alcanza uno de… https://t.co/FZaylfHFZu pic.twitter.com/F9l1iINlP5 — Jucil Nacional (@jucilnacional) July 29, 2026

Ante esta situación de saturación extrema, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha solicitado formalmente al Gobierno la declaración de emergencia nacional. Vivas reclamos la creación inmediata de un mando único coordinado por el Ejecutivo central para hacer frente a una crisis que supera ampliamente los recursos locales de la ciudad autónoma.

¿Qué ha cambiado en el marco normativo y por qué se han disparado las entradas a nado?

El origen inmediato de esta intensificación en los cruces marítimos radica en una trascendental sentencia del Tribunal Supremo dictada a finales de junio de 2026 (hace a penas unas semanas) que el régimen especial de "rechazo en frontera" (las denominadas devoluciones inmediatas) únicamente resulta aplicable en el perímetro de las vallas terrestres, prohibiendo legalmente su aplicación a las personas que acceden por vía marítima o a nado a Ceuta y Melilla.

Esta distinción jurídica obliga a que cualquier persona que toque aguas o playa ceutí deba ser incorporada al régimen general de extranjería con asistencia jurídica e ingreso en centros de acogida, imposibilitando la devolución directa en la línea de agua. Las fuerzas de seguridad y autoridades locales ya adviertieron entonces que este fallo generaría un potente efecto dinamizador o "efecto llamada", desviando los intentos de entrada desde la valla terrestre hacia la travesía a nado. Algo que ahora ya es una realidad.

Como respuesta, el Gobierno de Ceuta ha respaldado la necesidad urgente de modificar esta sentencia para autorizar expresamente el rechazo en frontera por vía marítima y dotar de seguridad jurídica a la actuación de los agentes en el mar.