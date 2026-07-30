Calama pone el foco en Escrivá por el aplazamiento de la deuda a Plus Ultra para facilitar el rescate

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha puesto el foco en el aplazamiento de la deuda que el Ministerio de Seguridad Social dirigido por José Luis Escrivá permitió a la aerolínea Plus Ultra para que esta pudiese optar al rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El magistrado instructor ha autorizado este miércoles a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional a investigar el patrimonio y las cuentas de la secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar —apodada Gertru— después de que la policía judicial haya detectado que adquirió una vivienda sin necesidad de pedir hipoteca. Esta autorización se amplía a más de 50 cuentas bancarias relacionadas con el entorno más próximo de Zapatero incluyendo su esposa, sus hijas y su socio y amigo Julio Martínez Martínez.
En una providencia fechada este martes, el juez requiere de nuevo a la Tesorería General del Estado que le remita toda la documentación posible acerca del aplazamiento de la deuda. "Se acordó expedir mandamiento a la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de que aportara la siguiente documentación en relación con la compañía PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS SA; A) Toda la información obrante y relativa a los expedientes que contienen los aplazamientos de deuda solicitados y concedidos: - Aplazamiento número 62 68 17 00653376: correspondiente con una deuda aplazada por importe de 308.475,51 euros. - Aplazamiento número 62 68 20 02011057: correspondiente con una deuda en un periodo temporal de julio de 20147 [sic.] y mayo de 2020 por un importe de 451.954,79 euros", explica el escrito.
Además, el magistrado recalca que estas diligencias fueron ordenadas ya por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid en febrero del presente año, poco antes de devolver la causa a la Audiencia Nacional y que recayera en las manos de Calama: "No habiéndose cumplimentado el requerimiento, se acuerda reiterar el mismo o, en su caso, indiquen los motivos que impidan su cumplimentación".
Cabe recordar que la propia Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional sitúa una reunión entre el expresidente del Gobierno y el entonces ministro de Seguridad Social, que ahora ejerce como gobernador del Banco de España. La reunión habría tenido lugar tan solo un mes antes de la concesión del aplazamiento, que posteriormente le permitió acceder al rescate, ya que con la deuda que tenía no cumplía las características para optar a la ayuda. Zapatero reconoció la reunión aunque aseguró que no habló de Plus Ultra y que se trató de una simple toma de contacto porque Escrivá quería conocerle. Sin embargo, la UDEF apunta a esta conversación como una gestión que el exlíder del PSOE realizó como parte de su influencia para ayudar a conseguir el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra a cambio de una comisión ilegal del 1% del mismo.