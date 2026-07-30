El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado que la Agencia Tributaria (AEAT) suspenda la investigación fiscal que mantiene abierta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha instado al organismo dependiente de Hacienda a que le informe si encuentra el más mínimo indicio de delito.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

La (AEAT) informó al titular del Juzgado Central de Instrucción número a principios del presente mes de julio que estaba realizando una investigación fiscal sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, María Sonsoles; sus hijas, Laura y Alba Rodríguez; y su pagador, Julio Martínez Martínez. El órgano público pedía al magistrado que ordenase a la propia AEAT paralizar la investigación que está realizando porque, según aseguraba, no puede investigar de oficio a Zapatero al mismo tiempo que este se encuentra investigado por delitos fiscales en un juzgado por la vía penal.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado asegura que no existen motivos para suspender la investigación, que se inició semanas después de conocer el valor de las joyas, que fueron tasadas en 1,3 millones de euros. De hecho, mientras que la investigación penal por delitos fiscales y de contrabando se circunscribe a las joyas; Hacienda investiga otras faltas fiscales que pudiese haber cometido Zapatero.

"No ha lugar a la suspensión de las actuaciones de comprobación e investigación tributarias abiertas por las Delegaciones de la AEAT de Madrid y Valencia, respecto de los obligados tributarios José Luis Rodríguez Zapatero, María Sonsoles Espinosa Díaz, Laura Rodríguez Espinosa, Alba Rodríguez Espinosa, Whathefav SL, Julio Martínez Martínez y las sociedades mercantiles al mismo vinculadas referenciadas en las solicitudes presentadas, tal y como se ha sostenido por el Ministerio Fiscal", resuelve el juez.

"No obstante —continúa—, si en las actuaciones de comprobación/investigación de la AEAT respecto de los obligados tributarios a que se refiere esta resolución, se hallaren indicios de posible delito fiscal, se procederá de forma inmediata a ponerlos en conocimiento de este Órgano Jurisdiccional, a los oportunos efectos valorativos", ordena el magistrado, que ha pedido a la AEAT que le informe si encuentra indicios de delito en sus indagaciones.

En este marco, el juez sostiene que "el régimen vigente establece que la paralización del procedimiento de liquidación constituye una medida estrictamente excepcional, de modo que la continuidad de la actuación administrativa es la regla general". De hecho, cita jurisprudencia que avala su decisión y recalca que "la inspección y la práctica de liquidaciones deben mantenerse incluso cuando los conceptos comprobados se encuentren vinculados a un posible delito fiscal, y que solo una indefensión real y efectiva, nunca meramente potencial, permitiría cuestionar la coexistencia de ambas vías".

Además, el magistrado instructor subraya que en ningún caso podría caerse en una vulneración del derecho a la defensa del exlíder del PSOE, su mujer, sus hijas, su secretaria o su socio: "La aportación a la AEAT de documentación preexistente no implica autoincriminación alguna, al no suponer la generación de información nueva ni la realización de actos de colaboración activa con la investigación penal". De hecho, el magistrado se apoya en el Ministerio Fiscal para adoptar esta decisión, ya que el Ministerio Público le ha hecho llegar un informe favorable a la continuación de las actuaciones por parte de la AEAT. Estas, por el momento, no interfieren en la vía penal; pero pide que, si se encontrasen indicios de delito, le informen para proceder a incluirlo en la causa o tomar la decisión que crea conveniente.

El motivo en el que la Agencia Tributaria se amparaba para pedir la suspensión era que, en tanto la Audiencia Nacional consiga resolver su situación procesal, haya prescrito la investigación de la Agencia Tributaria. En este marco, solo un juez puede pedir la paralización de la investigación y de los tiempos para que no prescriban las presuntas faltas económicas de Zapatero. Algo que no considera Calama, que ha considerado necesario que continúe la investigación de la AEAT al entender que esta podría ser complementaria a la causa.