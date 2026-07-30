La entrada de inmigrantes por vía marítima mantiene a Ceuta en una situación de colapso, según ha denunciado el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Ceuta, Rachid Sbihi. En una entrevista en La Noche de Cuesta, ha asegurado que la crisis supera ya la vivida en mayo de 2021 y ha advertido de que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones por mar ha agravado la situación. El entrevistador ha contextualizado la conversación recordando los titulares que informaban de la entrada de más de un millar de inmigrantes en pocos días y de la saturación del CETI.

Rachid Sbihi ha descrito una ciudad completamente desbordada por la llegada de inmigrantes. "La ciudad está colapsada ahora mismo. Todas las barriadas, todas las calles", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que resulta imposible ofrecer una cifra exacta de personas porque "la situación ahora mismo es incontrolable".

🔴"Los guardias civiles están desbordados. Se están entregando cuerpo y alma para rescatar a las personas". 🎙️ Rachid Sbihi, el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Ceuta, en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/NEGYcqciSQ — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) July 30, 2026

El portavoz de la AUGC ha explicado que estaba recorriendo la ciudad mientras intervenía en el programa y ha asegurado que incluso en las inmediaciones de su domicilio había numerosas personas improvisando lugares para pasar la noche con cartones recogidos de la basura. "Puedo observar que entre ellos hay niños. En fin, la situación es dramática", ha indicado, antes de sostener que la situación "supera" la crisis migratoria de mayo de 2021. Cabe destacar que JUPOL eleva ya a más de 20.000 las personas procedentes de Marruecos que han entrado, mientras que algunos medios marroquíes sitúan la cifra en torno a las 30.000.

Guardias civiles "desbordados"

Preguntado por la actuación de los agentes, Rachid Sbihi ha asegurado que los guardias civiles "están desbordados" ante una entrada masiva de personas.

Según ha explicado, los efectivos del Servicio Marítimo y del GEAS "se están entregando cuerpo y alma para rescatar a las personas", aunque ha advertido de un elevado número de fallecidos.

En este sentido, ha señalado que dispone de un dato "no oficial" según el cual "han fallecido diez personas solo hoy". Además, ha recordado que la Guardia Civil recuperó dos cadáveres el día anterior y otros cuatro durante el pasado fin de semana, por lo que ha afirmado que en julio se han recuperado "más de 30 cadáveres", muchos de ellos de menores. "La situación es de colapso total", ha insistido.

Preocupación entre los vecinos

El portavoz de la AUGC también ha trasladado la inquietud existente entre la población ceutí. Ha asegurado que, mientras hablaba con el programa, más de un centenar de personas permanecían concentradas frente a la Delegación del Gobierno.

En este contexto, ha recordado que Ceuta tiene apenas 18 kilómetros cuadrados y ha señalado que durante la crisis de mayo de 2021 llegaron a contabilizarse entre 10.000 y 15.000 personas, lo que suponía más del 10 % de la población de la ciudad.

A pesar a ello, ha realizado un llamamiento a la calma para evitar situaciones de conflicto y ha expresado su deseo de que la situación pueda normalizarse en los próximos días.

La sentencia del Supremo y las devoluciones

Rachid Sbihi también se ha referido a las declaraciones del ministro del Interior sobre la devolución de las personas que han accedido a Ceuta por vía marítima.

Según ha explicado, la sentencia del Tribunal Supremo establece que quienes entren por mar no han superado el elemento físico de contención, por lo que no puede aplicárseles la disposición adicional prevista para Ceuta y Melilla.

Por ello, ha reclamado que se ofrezca "seguridad jurídica y unos protocolos de actuación claros" para que los agentes sepan cómo proceder.

Asimismo, ha recordado que la AUGC ya trasladó su preocupación cuando conoció el contenido de la resolución judicial y ha asegurado que entonces ya advirtieron públicamente de que "las consecuencias serían dramáticas", algo que, a su juicio, "estamos pudiendo comprobar en estos días".

Críticas al Ministerio del Interior

Por último, el portavoz de la AUGC ha cuestionado que el Ministerio del Interior no previera el impacto que tendría la resolución judicial.

Ha recordado que el litigio comenzó tras una resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta en septiembre de 2024, recurrida posteriormente por la Abogacía del Estado hasta llegar al Tribunal Supremo.

"Nosotros nos preguntamos cómo desde la Abogacía del Estado, desde el propio Ministerio, no tuvieron en cuenta las consecuencias que podían derivar de un fallo de esta naturaleza", ha concluido.