Descontrol en Ceuta: inmigrantes escapan de un centro de la Guardia Civil y una multitud aguarda en la frontera

La situación de presión migratoria en Ceuta se complica según avanzan las horas: a las múltiples entradas a nado durante la noche y la mañana de este jueves se han sumado las decenas de inmigrantes que han escapado a la carrera de la Guardia Civil en el paso fronterizo del Tarajal en dirección a la ciudad.

Según informa la prensa local y han confirmado sindicatos como Jupol, que han difundido las imágenes, unas 200 personas consiguieron escapar corriendo de la zona en dirección al centro de la ciudad. Mientras, las entradas a nado de los inmigrantes han continuado durante la mañana mientras una multitud está esperando al otro lado de la frontera para poder entrar en la ciudad autónoma de la misma manera. En la última semana lo han hecho ya más de 2.000 inmigrantes.

🚨#ÚLTIMAHORA | #CEUTA La situación en Ceuta está completamente descontrolada. Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, llevamos días alertando y denunciando la grave crisis que se estaba gestando en la ciudad autónoma. Hoy, lamentablemente, se confirma lo que… pic.twitter.com/1AZAvbuRiO — JUPOL (@JupolNacional) July 30, 2026

La Guardia Civil se encuentra desplegada en la frontera sur para frenar el flujo de entradas. La Delegación del Gobierno ha asegurado que la Gendarmería marroquí está colaborando. Sin embargo, fuentes de la benemérita en la ciudad aseguran que la ayuda es superficial y no logra contener la presión.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que este viernes se trasladará a Ceuta para conocer la situación de primera mano junto al presidente de la CIUdad, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

Mientras, Vivas reclama ya la declaración de emergencia nacional y la junta de portavoces ha reclamado al Gobierno central que proceda al cierre de la frontera con Marruecos.