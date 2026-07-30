EEUU culpa a las políticas de "extrema izquierda" de la situación en Ceuta e Italia propone cerrar Schengen con España

La crisis migratoria que vive Ceuta ya ha provocado las primeras reacciones internacionales. La más contundente ha llegado desde Estados Unidos, donde la Casa Blanca ha responsabilizado directamente a las políticas migratorias del Gobierno español.

La portavoz de la Casa Blanca, Ana Kelly, aseguró que la situación es consecuencia de las "políticas globalistas de extrema izquierda" impulsadas por España y otros países europeos.

Además, afirmó que el presidente Donald Trump lleva tiempo advirtiendo sobre las consecuencias de favorecer la inmigración masiva y aseguró que los países que mantienen este modelo "deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición".

Las declaraciones llegan después de que miles de personas cruzaran de forma irregular el espigón del Tarajal desde Marruecos, en la mayor crisis migratoria registrada en Ceuta desde mayo de 2021.

Italia propone cerrar el espacio Schengen con España

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Mi sono confrontata con il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

La reacción más contundente dentro de la Unión Europea ha llegado desde Italia. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, se mostró este jueves a favor de cerrar el espacio Schengen con España mientras continúe la actual crisis migratoria.

A través de un mensaje en redes sociales, defendió la actuación del ministro del Interior italiano y aseguró que la inmigración irregular representa "un peligro para la seguridad nacional".

Sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna e ho piena fiducia nell'operato del Ministro Piantedosi. L'immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 30, 2026

Tajani también criticó la decisión del Gobierno español de regularizar a más de 500.000 inmigrantes irregulares, al considerar que esa medida "es profundamente errónea" y supone un incentivo para las mafias dedicadas al tráfico de personas.

Mientras tanto, España y Marruecos han acordado reforzar la coordinación para devolver cuanto antes a las personas que han entrado de forma irregular en Ceuta. Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto desplazarse a la ciudad autónoma para seguir de cerca la gestión de la crisis.

Alemania: AfD habla de una "invasión"

La crisis también ha generado una fuerte reacción política en Alemania. La líder del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AFD), Alice Weidel, calificó la situación en Ceuta como una "invasión" y aseguró que muchos de los migrantes que han entrado en España acabarán desplazándose a territorio alemán.

En un mensaje publicado en redes sociales, Weidel pidió el cierre inmediato de las fronteras y la aplicación estricta de las devoluciones, insistiendo en que Alemania no puede permitir que se repita una situación similar a la crisis migratoria de 2015.

Las declaraciones llegan en un momento de máxima tensión, después de que miles de personas, en su mayoría de origen magrebí, hayan accedido a Ceuta por el espigón del Tarajal y otros puntos de la frontera con Marruecos.