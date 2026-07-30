Más de 400 personas, según los cálculos estimados por fuentes policiales, aguardan poder acceder al interior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta, cuyo recinto tiene cubiertas sus 512 plazas e incluso alguna más.

La continua entrada de migrantes por la vía marítima ha motivado que la carretera de acceso al CETI se haya convertido en un campamento improvisado de jóvenes marroquíes y argelinos y, en menor medida, subsaharianos, que aguardan su acceso al interior de las instalaciones habilitadas por el Gobierno.

A las puertas de las instalaciones de acogida de adultos son ya "alrededor de mil" los magrebíes que esperan su registro en la Policía Nacional para después ingresar.

La Ciudad Autónoma ha reabierto ya dos nuevos centros de menores para atender la demanda creciente, mientras que la Delegación del Gobierno aún no ha detallado los recursos extraordinarios que pretende habilitar para hacer frente a la presión migratoria. El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, comparecerá a las 17.00 horas para dar cuenta de la actualidad migratoria.

