El juez Peinado da al nuevo abogado de Begoña Gómez hasta septiembre para presentar el escrito de defensa

El juez Juan Carlos Peinado ha dado de plazo al nuevo letrado de Begoña Gómez hasta el mes de septiembre para presentar su escrito de defensa.

La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido dar un giro radical a su estrategia de defensa de cara al inminente proceso judicial en el que se enfrentará a un jurado popular. Gómez ha sustituido al exministro socialista Antonio Camacho por el prestigioso penalista mallorquín Jaime Campaner.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado concede siete días —y no diez como le había pedido Campaner tras informarle de que se haría cargo del caso— para conocer el fondo de la causa y presentar el escrito de defensa. Sin embargo, este señala también que el mes de agosto es inhábil y que, por ende, tiene de plazo real hasta el mes de septiembre para presentar el escrito.

"Conforme interesa, se concede al indicado letrado un plazo superior al establecido legalmente, de cinco días, conforme a lo previsto en el artículo 29.2 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que remite al artículo 652 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y este, a su vez, al artículo 649 de la misma Ley, concediéndose un plazo de 7 días, a contar desde que se hizo efectivo el traslado inicial, para la presentación del escrito de conclusiones provisionales respecto de su defendida", explica Peinado en la providencia.

Así, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid recuerda que, "teniendo en cuenta que el mes de agosto es inhábil a efectos de los plazos procesales", el letrado podrá instruirse en la causa y realizar la presentación del escrito en el mes de septiembre. Peinado considera "dicho plazo suficiente" para tener conocimiento de la causa y presentar así el escrito de defensa que marcará la estrategia de Begoña Gómez durante el juicio oral con jurado popular.

A pesar de que Campaner también es un experto penalista y procesalista, se trata de un perfil que no tenía Camacho, ya que, como ya aseguraron hace meses fuentes jurídicas a Libertad Digital, el exministro no era el mejor perfil para enfrentarse a un jurado popular, ya que sus dotes oratorias no están a la altura de sus dotes procesales y debido a que su mediaticidad tras haber sido ministro podía generar animadversión a los integrantes del jurado. Por el contrario, Campaner es marcadamente técnico e independiente, totalmente alejado de la idea de abogado del PSOE, ya que este ha trabajado con políticos de varios partidos.