Exteriores niega problemas con Marruecos por el viaje de Sánchez a Argelia

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha desvinculado la crisis migratoria en Ceuta, tras la entrada de miles de personas en las últimas horas desde Marruecos, del reciente viaje del presidente Pedro Sánchez a Argelia el pasado 20 de julio. Según ha defendido, la relación con Marruecos es "excelente".

"La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia", han indicado a Europa Press fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares, que también han señalado que la coordinación en migración, así como con "otros temas" es "muy intensa", a pesar de las imágenes que están llegando de la ciudad autónoma, totalmente desbordada por la llegada de inmigrantes ilegales de forma coordinada.

Fuentes del Ministerio del Interior también han señalado que Marruecos está "cooperando de manera leal" y "permanente" con España, de manera estrecha, "para afrontar está situación". Agentes en la frontera están denunciando, no obstante, que la ayuda es superficial y no está solucionando el problema. A las llegadas de este jueves se suman las miles de personas congregadas al otro lado de la frontera a la espera de pasar también por El Tarajal.

Las fuentes de Interior, no obstante, han indicado que la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes "está deteniendo la llegada de numerosas personas que intentan acceder a Ceuta desde territorio marroquí".