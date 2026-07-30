Facturas falsas, años huyendo de la Justicia… las historias de los otros dos corruptos indultados por el Gobierno

A última hora de la tarde de este martes, trascendió una de las medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros del curso político, de la que no se informó en rueda de prensa: el Gobierno decidió indultar de forma parcial a la expresidenta del Parlamento catalán Laura Borràs, condenada por corrupción, y a otras cuatro personas más. Entre ellos, dos ciudadanos particulares condenados por delitos contra la salud pública a las que se les conmutarán las penas de 3 y 4 años y medio de prisión por una de dos años. Los otros dos, en cambio, son ex altos cargos públicos condenados por delitos como malversación o falsedad documental.

Estos son los perfiles de los otros indultados por corrupción menos mediáticos que la exdirigente catalana pero que también se librarán de entrar en la cárcel:

Natalio Grueso, artista y gestor cultural:

Grueso fue condenado a ocho años de prisión, ocho de inhabilitación y una multa por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societarios relacionados con su gestión del Centro Niemeyer, en Asturias, que dirigió entre 2006 y 2011. El Ministerio de Justicia ha anunciado el perdón a su entrada en prisión, pendiente de cumplimiento, por "motivos humanitarios relacionadas con su estado de salud". Alega que es una solicitud promovida por numerosos artistas y personas del sector audiovisual, sin citar que en este caso no tiene el aval de la Fiscalía.

Grueso fue condenado en junio de 2020 por la Audiencia de Oviedo y el Supremo ratificó el fallo en abril de 2023. La sentencia ratificó como hechos probados que Grueso generó gastos ajenos a los fines de la institución cultural durante todo el tiempo que duró su relación laboral "disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como si de su propiedad fueran, en detrimento de la Fundación Niemeyer".

En agosto de ese mismo año, la Audiencia de Oviedo decretó su ingreso en prisión pero Grueso había huido. En febrero de 2024, la Audiencia Provincial de Oviedo dictó una orden internacional de detención sobre él y finalmente, en diciembre del año pasado, acabó siendo entregado a la Justicia por la Policía portuguesa tras más de dos años de fuga. Se escondía en en la localidad pesquera de Olhão, en el Algarve, donde según las fuerzas de seguridad mantenía "un perfil bajo y discreto" para pasar desapercibido.

Juan Fernández Gutiérrez, exalcalde de Linares:

El exalcalde socialista ha recibido un indulto parcial de su condena por malversación de caudales públicos. Según informó el Ministerio de Justicia, se le conmuta la pena de prisión impuesta de tres años por otra de dos años, con lo que no entrará en la cárcel, si bien se mantiene la pena de inhabilitación de siete años.

Fernández fue condenado por la Audiencia de Jaén en noviembre de 2011 como autor de un delito de malversación de caudales públicos por cobrar sobresueldos por un valor de 125.377 euros procedentes de las cuentas del grupo municipal socialista al que pertenecía. La solicitud de indulto de Fernández -que fue alcalde de Linares desde 1999 hasta 2017 y además portavoz del grupo socialista desde 2011, que fue cuando cobró dichas cantidades- contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador, el aval del grupo popular y el grupo socialista de Linares, el apoyo del Ayuntamiento de esta localidad y el de una asociación vecinal.

El exalcalde atribuye todo a una "vendetta" promovida por "personas concretas dentro de la política y no por siglas de partidos", alegando que sufrió una "traición e injusta persecución política y personal" por anteponer los intereses de Linares a los de su entonces formación, el PSOE.

"Yo lo único que hice fue ponerme del lado del pueblo", ha defendido, subrayando que nunca se apropió de dinero municipal: "A mí no me denunció nunca el Ayuntamiento, no he cometido ningún acto delictivo". "Me salva el pueblo", ha dicho en alusión a las firmas que recogió la Federación de Asociaciones de Vecinos de Linares.