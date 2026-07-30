Iustitia Europa denuncia al Estado de Marruecos ante la Audiencia Nacional por la entrada masiva de inmigrantes

El partido Iustitia Europa ha denunciado al Estado de Marruecos ante la Audiencia Nacional por la entrada masiva de inmigrantes asegurando que los responsables pueden haber cometido delitos contra la seguridad del Estado, contra la nación, de favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico ilegal de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.

La situación de presión migratoria en Ceuta se complica según avanzan las horas habiendo llegado este jueves a momentos de máxima tensión. A las múltiples entradas a nado durante la noche y la mañana de este jueves se han sumado las decenas de inmigrantes que han escapado a la carrera de la Guardia Civil en el paso fronterizo del Tarajal en dirección a la ciudad. Mientras tanto, Marruecos se ha desentendido del problema y ha atribuido estas prácticas a organizaciones criminales al tiempo que ha asegurado que su colaboración con España es "ejemplar".

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el partido denuncia a las autoridades marroquíes ante la Audiencia Nacional: "Que mediante el presente escrito, y en ejercicio del derecho reconocido en los artículos 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, formula DENUNCIA PENAL (NOTITIA CRIMINIS) por la posible COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO, DELITOS CONTRA LA NACIÓN, FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL Y TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS, ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y OMISIÓN DEL DEBER DE PERSEGUIR DELITOS, contra las personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades, agentes, estructuras estatales o paraestatales extranjeras y autoridades de Marruecos o españolas que resulten identificados".

En este sentido, el partido atribuye responsabilidades a aquellos que han planificado logísticamente la entrada masiva y organizada de inmigrantes; que sean responsables de la baja vigilancia con la que cuenta la frontera con Marruecos y de la "pasividad" de la respuesta; y que hayan utilizado esta entrada masiva como presión política hacia España. "Según las informaciones publicadas, se cifra en miles de personas e incluso se cifran en 5000 las personas que habrían accedido de forma irregular a territorio español a nado, atravesando la frontera marítima del Tarajal hacia la ciudad española de Ceuta", asevera el escrito poniendo de relevancia la situación de extrema gravedad que vive el límite transfronterizo que entre Europa y África.

A ojos del partido Iustitia Europa, la Audiencia Nacional goza de competencias para investigar los presuntos delitos cometidos por los responsables tanto españoles como marroquíes que hayan utilizado la inmigración para lucrarse económica o políticamente. "La competencia de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia deberá examinarse atendiendo al carácter transnacional de los hechos y a la posible ejecución, desde territorio extranjero, de conductas penalmente relevantes dirigidas a producir entradas irregulares y efectos delictivos directos en España", recalca el escrito.

"La entrada de entre 800 a 5.000 personas, facilitada por la pasividad de las autoridades de origen y la organización de redes criminales, colma el tipo objetivo. La gravedad se incrementa al ponerse en peligro la vida de los inmigrantes en el cruce marítimo, lo que activaría los subtipos agravados por riesgo para la integridad física y actuación en el seno de una organización", sentencian pidiendo a la autoridad española que ejerza sus competencias.