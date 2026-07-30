El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este lunes al Gobierno de la nación la declaración oficial de "emergencia nacional" ante la grave crisis desatada por la constante llegada de inmigrantes irregulares que asedia el territorio. Para hacer frente a esta situación crítica, el dirigente ha exigido al Ejecutivo central que asuma de forma inmediata el mando único y adopte medidas de extrema contundencia que estén a la altura de la magnitud de esta ofensiva en las fronteras españolas.

En unas declaraciones concedidas a Onda Cero y a la cadena SER, recogidas por Europa Press, el político ceutí ha recordado que la presión migratoria sobre la plaza española es una constante, agravada por el hecho de ser, junto a la ciudad de Melilla, la única frontera terrestre de España y de Europa en el continente africano. Sin embargo, Vivas ha alertado de que en las últimas jornadas se están registrando picos de enorme intensidad que desbordan cualquier previsión y capacidad de respuesta autonómica.

La dimensión del problema queda reflejada en los datos aportados por el propio presidente. Solo en la última semana han cruzado los límites fronterizos alrededor de 1.500 personas, una cifra alarmante que representa el 2% del total demográfico de la población caballa. Por ello, ha subrayado la necesidad de articular una acción decidida y enérgica, puesto que la Administración local se encuentra completamente superada por los incesantes flujos de entrada, que se sitúan en torno a los 300 ilegales diarios.

Ante este panorama, Vivas ha confirmado que mantiene un contacto permanente con la Delegación del Gobierno y con varios de los ministros implicados en la materia, expresando su deseo de que la Administración central comprenda la gravedad del escenario. La prioridad absoluta, ha detallado, pasa por descongestionar la preocupante saturación de los centros de acogida. Mientras las instalaciones para adultos son competencia del Estado, los recintos de menores extranjeros no acompañados dependen de la ciudad autónoma, que requiere un auxilio financiero urgente para evitar el colapso frente a lo que ha calificado como una "situación de absoluta emergencia humanitaria y social".

Por otro lado, el dirigente ha puesto el foco en la política exterior y de seguridad, reclamando intensificar la colaboración con Marruecos con el objetivo de cortar de raíz esta incursión masiva. En paralelo, ha exigido un incremento de los efectivos y medios materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto en el perímetro fronterizo como en las calles de la ciudad. Vivas ha incidido, además, en la imperiosa necesidad de modificar la legislación vigente tras la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo contraria a las llamadas devoluciones en caliente.

Finalmente, el presidente ceutí ha lanzado una seria advertencia a Moncloa: si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no actúa con la máxima firmeza que demanda el contexto actual, el territorio español se enfrentará a un desastre. "Si esto no se corrige (...) a la vuelta de un mes estaremos como en mayo de 2021", ha sentenciado, recordando así la crisis migratoria que sufrió la ciudad hace tres años bajo la mirada inactiva de las autoridades marroquíes.