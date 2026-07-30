La "trampa" en la que cayó Leire: Rubén Villalba y su colaborador pusieron cámaras en un restaurante para denunciarla

El colaborador de la Guardia Civil Daniel Mateo y el comandante Rubén Villalba tendieron una "trampa" a Leire Díez para que la fontanera socialista fuese grabada en el restaurante de Leganés en el que ofreció al agente imputado en la trama Koldo su restitución en la Guardia Civil.

Trama Sepi La trama Sepi —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda— es una macrocausa de corrupción que afecta presuntamente a la legalidad de cuatro de los rescates otorgados por el organismo y mantiene imputados a sus tres últimos presidentes —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos ellos nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al poder y con María Jesús Montero como ministra de Hacienda. Las investigaciones judiciales, con la colaboración de la UCO y de la UDEF, han encontrado ya irregularidades por un importe de 760 millones repartidos por la Sepi en ayudas canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), superando el desvío que se produjo en el macrocaso de corrupción de los ERE en Andalucía. La trama Sepi ha escalado por el caso Leire —o de la cloaca del PSOE— y sus relaciones con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, que ha precipitado la imputación de Gualda por Tubos Reunidos. A esta compañía se suman los préstamos otorgados por el Gobierno a Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, todos provenientes del FASEE, que se dotó con 10.000 millones de euros para rescatar empresas durante la pandemia y donde algunos, presuntamente, aprovecharon para hacer negocios corruptos que ahora están bajo investigación. Además, las empresas que resultaron beneficiadas con las ayudas de la Sepi no cumplían, supuestamente, con los criterios principales establecidos para la concesión de las mismas, como que fuesen estratégicas en sus sectores respectivos y solventes. Entre los nuevos investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la trama Sepi se encuentran varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. También está investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Santiago Pedraz. La instrucción del caso se encuentra en una fase muy incipiente" Leer más

Daniel Mateo fue la persona que puso en contacto a la fontanera socialista con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba. Esta ofreció al comandante restituirlo en el cargo —está apartado por su supuesta implicación en el caso Koldo— a cambio de información comprometida sobre los agentes de la UCO. En concreto, la cloaca del PSOE quiso ir en contra del teniente coronel Antonio Balas. Villalba se encuentra imputado en el caso Koldo por ser el presunto conseguidor de móviles encriptados que la trama utilizaba para hablar de prácticas ilegales. A estos móviles se referían en clave, según la Unidad Central Operativa como "café", de forma que Koldo García utilizaba expresiones como "enciendo la cafetera" o "tomar un café" cuando se refería a conversaciones telefónicas delicadas.

Según ha podido saber Libertad Digital, Mateo ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que habló con Villalba para grabar a la fontanera socialista durante la reunión. La fontanera socialista pidió que la conversación tuviese lugar en el despacho del abogado de las cloacas del PSOE Jacobo Teijelo —esto debido a que Leire Díez quería que representase a Villalba mientras sus honorarios eran pagados por la cloaca socialista con el objetivo de aunar los objetivos de las defensas en favor de la formación socialista—; pero Villalba y Mateo se negaron.

El comandante Rubén Villalba

Finalmente, la reunión tuvo lugar en un sitio elegido por el comandante y el colaborador de la Guardia Civil, un restaurante de Leganés cuya ubicación enviaron a Leire Díez tan solo 45 minutos antes de la cita. En realidad, este restaurante habría sido elegido por Daniel Mateo para poner cámaras con el objetivo de que el encuentro quedase registrado. En este punto, hubo dificultades, según ha explicado el propio colaborador de la Benemérita a Pedraz, a la hora de grabar el audio. Cuando llegaron los integrantes de la cloaca, unas cinco personas—"ninguno de ellos guardias civiles"—, se les requisaron los teléfonos móviles y accedieron al sitio de la reunión, en la que Leire Díez se presentó como alguien que venía de parte del "one", es decir, de "Pedro", al que también llamaba "el presidente". Después de la conversación de más de tres horas, Daniel Mateo pasó "nota verbal" a la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

Como cebo, Villalba pidió a Leire Díez un traslado a Roma, con el objetivo de que sus actuaciones quedasen registradas. Posteriormente, tuvieron una segunda reunión en un coche en el que llamaron a Leire Díez y "una voz femenina" le dijo: "Hola, Mercedes". Mateo no sabe si se trataba de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González —imputada en el presente caso por presuntamente haber presionado a agentes de la UCO para truncar las investigaciones que afectaban a la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Aun así, ha asegurado que Leire Díez habló a "Mercedes" del puesto en Roma para Villalba. Según han apuntado fuentes jurídicas a este periódico, el afán colaborador de Villalba con la Justicia y con la Guardia Civil podría venir motivado por su situación procesal en el caso Koldo.

La filtración de las imágenes de la reunión supuso una de las primeras confirmaciones de las primigenias informaciones periodísticas que señalaban las presuntas prácticas ilegales de la fontanera del PSOE. Daniel Mateo declaró que se opuso a la filtración de las mismas porque en ellas aparecía un amigo suyo presente en la conversación pero que no estaría implicado en el caso.

"El DAO no tiene huevos"

Mateo también ha declarado ante Pedraz que la fontanera socialista le dijo que "en Moncloa estaban nerviosos" porque el director adjunto operativo (DAO) de la Benemérita, Manuel Llamas, "no tenía huevos" para cortar de raíz las investigaciones que la Unidad Central Operativa (UCO) estaba realizando sobre el entorno más próximo de Pedro Sánchez. Así, les adelantó su intención de cambiar al DAO. Aseguró que ella podía cambiarlo y que pondría a "Navarrete". Este podría ser el teniente general Manuel Navarrete.