Las Fuerzas Armadas apoyarán a la Guardia Civil para reforzar la seguridad en Ceuta

Las Fuerzas Armadas reforzarán el dispositivo de seguridad en Ceuta en apoyo a la Guardia Civil tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos. Según han informado este jueves fuentes de los ministerios de Defensa y del Interior, los militares actuarán dentro de sus competencias y de aquellas que puedan resultar necesarias, coordinados por el Mando de Operaciones y en apoyo al instituto armado.

La decisión se produce después de que 20.000 personas procedentes de Marruecos —según el sindicato JUPOL— hayan accedido de forma irregular a Ceuta por el espigón fronterizo, unas entradas que se suman a las registradas a nado durante los últimos días. Mientras tanto, el Gobierno trabaja para la "entrega" de estas personas a las autoridades marroquíes.

Refuerzo militar en apoyo a la Guardia Civil

Las fuentes de Defensa e Interior han precisado que los efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en Ceuta estarán bajo la coordinación del Mando de Operaciones y prestarán apoyo a la Guardia Civil en las tareas relacionadas con la seguridad.

El anuncio se enmarca en el refuerzo del dispositivo desplegado por el Estado para responder al incremento de llegadas irregulares registrado en la ciudad autónoma durante los últimos días.

Más agentes y medios para la vigilancia fronteriza

La Guardia Civil también incrementará de forma significativa sus efectivos. A los 60 agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados de manera permanente a la vigilancia fronteriza ya se ha incorporado un pelotón adicional de 29 guardias civiles.

Además, en las próximas horas se sumarán dos nuevos pelotones con otros 40 efectivos, con el objetivo de reforzar la vigilancia y el control de la frontera.

La Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta recibirá igualmente el apoyo de 30 guardias civiles procedentes de distintas unidades de Andalucía. A este despliegue se añadirán dos grupos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), integrados por ocho buceadores, también desplazados desde Andalucía.

En el ámbito marítimo, a las embarcaciones ya destinadas en Ceuta —dos embarcaciones medias y cuatro tipo zodiac— se incorporará el buque Duque de Ahumada, cuya llegada está prevista durante la madrugada del 31 de julio.

En los próximos días también se reforzará el Servicio Marítimo con cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones, mientras que el Servicio Aéreo contará con un helicóptero adicional.

La Policía Nacional amplía su despliegue

La Policía Nacional también ha reforzado sus capacidades en Ceuta. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha desplazado un equipo de seis personas para colaborar en las tareas de reseña y documentación de los migrantes.

En materia de seguridad ciudadana, los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) destinados en Ceuta duplicarán sus turnos mediante jornadas extraordinarias.

A este dispositivo ya se han incorporado tres equipos de la UIP procedentes de Sevilla. En los próximos días se sumarán nuevos equipos de la UIP Central y de la UIP de Málaga hasta alcanzar una dotación de 200 efectivos entre UIP y UPR, que permanecerán desplegados específicamente en tareas de seguridad ciudadana en la ciudad autónoma.