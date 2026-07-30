Las imágenes de la gran oleada de inmigrantes entrando a nado a la costa de Ceuta
La frontera de Ceuta ha registrado durante la última madrugada un nuevo episodio de elevada presión migratoria con la llegada de decenas de inmigrantes llegando a nado a las costas. El operativo de seguridad y emergencia se mantuvo desplegado de manera ininterrumpida toada la noche.
Ceuta afronta una grave crisis migratoria tras la entrada de más de 1.800 personas, entre adultos y menores, en apenas una semana a través de la frontera marítima con Marruecos.
En los últimos días se están registrando jornadas con más de 200 entradas diarias, mientras los recursos de acogida permanecen desbordados.
En una sola jornada, más de 800 migrantes marroquíes y argelinos intentaron alcanzar Ceuta a nado desde las costas de Castillejos.
La mayoría fueron contenidos por las patrulleras marroquíes, mientras que Salvamento Marítimo y Cruz Roja rescataron a 117 personas, a las que se suman otras auxiliadas por la Guardia Civil.
La Guardia Civil se encuentra desplegada en la frontera sur para frenar el flujo de entradas.
La saturación de los recursos de acogida ha llevado al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamar al Gobierno de la nación la declaración oficial de "emergencia nacional"
Para hacer frente a esta situación crítica, el dirigente ha exigido al Ejecutivo central que asuma de forma inmediata el mando único y adopte medidas de extrema contundencia que estén a la altura de la magnitud de esta ofensiva en las fronteras españolas.
Entre las medidas urgentes plantea modificar la Ley de Extranjería para recuperar el mecanismo de rechazo en frontera de las personas interceptadas cuando intentan acceder a Ceuta por vía marítima, tras la interpretación del Tribunal Supremo que, según sostiene el Gobierno ceutí, impide actualmente aplicar esa fórmula.
Vivas considera que recuperar ese instrumento tendría también un efecto disuasorio al evitar que más personas arriesguen su vida cruzando el mar a nado.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que este viernes se trasladará a Ceuta para conocer la situación de primera mano junto al presidente de la CIUdad, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.
Por su parte, la junta de portavoces ha reclamado al Gobierno central que proceda al cierre de la frontera con Marruecos.
Por otra parte, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) supera ya los 900 residentes, pese a disponer de 512 plazas. Además, más de 400 personas permanecen acampadas en las inmediaciones del centro a la espera de completar los trámites para poder acceder a las instalaciones.
En la última quincena han entrado 360 niños y adolescentes, lo que ha obligado a reabrir dos centros ya clausurados. El Gobierno ceutí cifra la sobreocupación del sistema en un 1.600% respecto a su capacidad ordinaria.
La situación también afecta a la red de protección de menores. Ceuta acoge actualmente a 570 menores extranjeros no acompañados, de los que 102 llegaron en las últimas 24 horas.
El presidente de Ceuta, Juan Vivas ha advertido de que, si continúa el actual ritmo de llegadas, la ciudad podría acercarse a las cifras registradas en mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas accedieron al enclave desde Marruecos.