Los sindicatos policiales estallan por el abandono del Gobierno ante la "invasión migratoria" de Ceuta

"Jupol, como sindicato mayoritario de la Policía Nacional, lleva días alertando sobre la insostenible situación que estaba atravesando la ciudad autónoma de Ceuta", ha recordado el portavoz de la organización, Ibón Domínguez. "Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno, hoy Marruecos —en su habitual estrategia de chantaje— ha aprovechado una ventana de oportunidad" para provocar "una invasión migratoria" accediendo ilegalmente a Ceuta y ocasionando el caos que tiene a los agentes que se encuentran sobre el terreno "absolutamente desbordados".

🚨#ÚLTIMAHORA | #CEUTA La situación en Ceuta está completamente descontrolada. Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, llevamos días alertando y denunciando la grave crisis que se estaba gestando en la ciudad autónoma. Hoy, lamentablemente, se confirma lo que… pic.twitter.com/1AZAvbuRiO — JUPOL (@JupolNacional) July 30, 2026

Según explican desde el sindicato, "la ciudad no tiene medios para acoger a todas estas personas" y la situación de "colapso" obliga a los policías nacionales a trabajar al límite de sus posibilidades, sin los recursos humanos y materiales necesarios. Algo que, en consecuencia, afecta a la seguridad ciudadana. De ahí que exijan al Gobierno una "respuesta urgente" a lo que está sucediendo, que "se debe fundamentalmente a dos motivos". En primer lugar, a la estrategia de chantaje de Marruecos, que "usa Ceuta como moneda de cambio". Y, por otro lado, a la "laguna legislativa" que encontró el Tribunal Supremo en la Ley Orgánica de Extranjería y que "impedía la devolución de las personas que accedían a territorio nacional a través del mar".

Desde Jupol, denuncian "la absoluta pasividad de las autoridades marroquíes, que están permitiendo que cientos de personas accedan a nado a territorio español" sin hacer nada para impedirlo, y proponen dos medidas para dar solución a este problema: que se realice una modificación legislativa para que las autoridades españolas puedan realizar la "devolución automática de estas personas (inmigrantes ilegales), independientemente de cómo accedan al territorio nacional" y además se firme un acuerdo bilateral de readmisión como el existente con Francia, que obliga al país de origen a aceptar la admisión de sus ciudadanos aunque sea desde terceros países, si ha accedido a él de forma ilegal.

Exigen una respuesta "contundente"

Marruecos "ya no está reteniendo a nadie". No se puede permitir lo que hoy ha ocurrido en la ciudad autónoma de Ceuta, coincide en señalar el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que se suma a la petición de "una respuesta urgente y contundente" por parte del Gobierno, al que exigen además "un refuerzo inmediato de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en la frontera con Marruecos" a través de su perfil en X. "Ya basta", sentencian.

🚨🚨 Cientos de personas protagonizan una auténtica invasión de la frontera de Ceuta, cruzando a la carrera a plena luz del día. Días después de que el Supremo denegara el rechazo en frontera, complicando las devoluciones. Exigimos al Gobierno refuerzo INMEDIATO de las… pic.twitter.com/4X144DGEGj — SUP (@Sup_Policia) July 30, 2026

Las fronteras españolas ya no son seguras, ¡¡FRACASO ABSOLUTO!! Por su parte, el sindicato Unión Federal de Policía (UFP) recuerda a través de sus redes que "somos frontera exterior de Schengen, somos la entrada por el sur de Europa". "Vergüenza que en un país de los que llaman primer mundo no podamos defender nuestras fronteras como se espera", añaden. "Ceuta no necesita discursos. Necesita medios, refuerzos y decisiones. España necesita una política de Estado que proteja sus fronteras y respalde a quienes las defienden".

Esto es real y está pasando ⬇️⬇️⬇️ Ceuta no necesita discursos. Necesita medios, refuerzos y decisiones. No se puede exigir a nuestros policías que contengan una presión migratoria sin precedentes con recursos insuficientes. Una frontera no puede gestionarse a golpe de… pic.twitter.com/hyJ3n1LLV6 — UFP (@ufpol) July 30, 2026

Sin cooperación marroquí, ni recursos

"Lo advertimos, el efecto llamada ha sido devastador", señala también la asociación mayoritaria de la Guardia Civil Jucil, que pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a través de X "dónde está la cooperación de las autoridades marroquíes" y "por qué no se han desplegado más recursos humanos y materiales" en Ceuta.

📍 CEUTA, España 🇪🇦 Lo advertimos, el efecto llamada ha sido devastador.. 🔊MARLASKA Dónde está la cooperación de las autoridades marroquíes❓ Por qué no se han desplegado más recursos humanos y materiales❓ Las fronteras españolas ya no son seguras, ¡¡FRACASO ABSOLUTO!! pic.twitter.com/u7W4QoJjGX — Jucil Nacional (@jucilnacional) July 30, 2026

Jupol insiste en que es necesario "el envío urgente de refuerzos" a la ciudad autónoma, así como "el incremento de los medios materiales y logísticos, la ampliación de la capacidad operativa de las dependencias policiales y la puesta en marcha de un verdadero plan de choque para afrontar esta crisis". El Gobierno, reflexiona, "continúa reaccionando únicamente cuando la situación alcanza niveles críticos".