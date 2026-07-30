Marruecos se desentiende de la avalancha de ilegales en Ceuta y culpa a "organizaciones criminales"

Marruecos ha atribuido los recientes intentos de entrada irregular de migrantes en Ceuta a la actuación de "organizaciones criminales" dedicadas a la trata de seres humanos y al tráfico ilícito de migrantes. Así lo han trasladado a Europa Press fuentes diplomáticas de la Embajada de Marruecos en Madrid, que han rechazado que las autoridades marroquíes estén favoreciendo estos movimientos y han defendido que la cooperación con España en materia migratoria es "ejemplar".

Las mismas fuentes han asegurado que los episodios registrados en la frontera de Ceuta "no responden, en modo alguno, a una voluntad de las autoridades marroquíes de favorecer la inmigración irregular".

Marruecos apunta a las organizaciones criminales

Según la Embajada marroquí, todo apunta a que estos movimientos obedecen a la actividad de las redes dedicadas a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes, que se aprovechan de la vulnerabilidad de quienes intentan llegar a España.

Las fuentes diplomáticas han señalado que esta percepción se ha generado tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo español relativa a los procedimientos de devolución de las personas interceptadas en el mar.

"Marruecos no favorece ni fomenta la inmigración irregular de sus nacionales. Son las organizaciones criminales las que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas, alimentando falsas expectativas y exponiéndolas a graves riesgos para su vida e integridad", han afirmado.

Desde la Embajada de Marruecos también han subrayado que la cooperación entre Rabat y Madrid en materia migratoria es "ejemplar". Estas declaraciones llegan en un contexto de aumento de los intentos de entrada irregular en Ceuta durante los últimos días, una situación sobre la que las autoridades marroquíes insisten en desvincularse.

Declaración de emergencia nacional

La Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta ha solicitado al Gobierno la declaración de una situación de emergencia nacional, al considerar que la ciudad afronta un "salto cualitativo" en la persistente entrada masiva de migrantes, agravada en las últimas horas por llegadas "a pie, sorteando el espigón del Tarajal".

La petición llega después de que el presidente ceutí, Juan Vivas, calificara la situación de "emergencia nacional", mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descartó activar la emergencia prevista en la legislación de protección civil. Marlaska ha anunciado además que visitará este viernes Ceuta para analizar sobre el terreno la situación derivada de las continuas entradas irregulares registradas en los últimos días.