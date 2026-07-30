Los incendios de Ávila y Madrid "dejan atrás" la emergencia nacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este jueves en directo desde el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga para anunciar que los fuegos de Ávila y Madrid bajan a nivel 2 y por tanto "dejamos atrás la emergencia nacional". Una decisión que habría adoptado tras escuchar la propuesta de las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, a las que se traspasa el mando de la situación, después de que ambos incendios quedaran "técnicamente estabilizados" durante la jornada del miércoles.

En todo caso, el jefe del Ejecutivo ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de las localidades afectadas aún por los incendios, ya que continuarán las labores para enfriar el terreno y consolidar la extinción del fuego. "Se cambia de mando operativo pero la presencia de todas las capacidades de la UME y por supuesto del Sistema Nacional de Protección Civil van a estar aquí", ha asegurado. No obstante, ha advertido, será necesario reorganizar las capacidades disponibles porque hay otros incendios que ahora requieren un esfuerzo mayor en otros puntos de España, como Zamora, León o Castellón.

Situación en la CAM

La Comunidad de Madrid ha informado a primera hora de este jueves de que más de 40 medios terrestres, junto a los equipos de drones, han estado trabajando durante la noche en el remate de puntos calientes del incendio que afecta a la sierra oeste.

En estos momentos, continúan 25 dotaciones terrestres y dos aéreas. Y solo siete urbanizaciones de las localidades de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias continúan evacuadas con restricciones de movilidad: el Mirador de Pelayos, Las Musas, Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz.

ℹ️🚨El #IFSierraOeste pasa a Situación Operativa 2 tras considerar el incendio como estabilizado en la @ComunidadMadrid. 25 dotaciones terrestres y 2 aéreas de #BomerosCM, #BomberosForestalesCM y #AgentesForestalesCM están trabajando en la zona afectada. Siguen evacuadas 7… pic.twitter.com/nHGolegBEZ — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 30, 2026

El resto de los vecinos que continuaban desalojados ya han podido regresas a sus casas. Empezando por Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Santa María de la Alameda y Valdemaqueda. Y, por último, los de Pelayos de la Presa y Robledo de Chavela.

Respecto a los cortes en las carreteras de la Comunidad de Madrid, se han podido reabrir 175 kilómetros de vías. Sólo quedan 5 kilómetros afectados. La M-957 permanece cortada entre los km 0 y 5,75 en ambos sentidos.

▶️ "Asumimos la dirección de la emergencia. En esta Situación Operativa 2, queremos reforzar la idea de que no se puede utilizar el pantano (de San Juan) para ninguna actividad durante unos días, aunque estamos con el incendio estabilizado. Se mantiene la prohibición del uso de… pic.twitter.com/gAky2XV5nk — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 30, 2026

Eso sí, "no se puede utilizar el pantano (de San Juan) para ninguna actividad durante unos días" y "se mantiene la prohibición del uso de maquinaria y de cualquier otra actividad que pueda generar riesgos en zonas forestales", ha recordado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la CAM, Carlos Novillo.

Ávila respira

El incendio de Burgohondo —el peor de la historia e España, que ha arrasado más de 50.000 hectáreas— ha evolucionado favorablemente, logrando mantener el perímetro bajo control debido a la vigilancia continua y la rápida actuación sobre las reactivaciones del incendio. Una mejora que ha permitido levantar todas las medidas de evacuación y confinamiento en la provincia.

Los vecinos de los municipios de La Adrada, Gavilanes, Casavieja, Casillas, El Hoyo de Pinares, Piedralaves, Mijares, Navahondilla, Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada, Villanueva de Ávila y la urbanización de La Atalaya ya han podido regresar a sus domicilios y se han suprimido las restricciones de movilidad para El Tiemblo y Cebreros.