Sánchez viajará este viernes a Ceuta ante la crisis por la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.

Sánchez había afirmado este jueves que el Ejecutivo está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación y preparaba todas las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

De hecho, el presidente de Gobierno ya ha movilizado a las Fuerzas Armadas que reforzarán el dispositivo de seguridad en Ceuta en apoyo a la Guardia Civil tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos. Y además, la Guardia Civil incrementará de forma significativa sus efectivos. De hecho, a los 60 agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados de manera permanente a la vigilancia fronteriza ya se ha incorporado un pelotón adicional de 29 guardias civiles.

Además, en las próximas horas se sumarán dos nuevos pelotones con otros 40 efectivos, con el objetivo de reforzar la vigilancia y el control de la frontera.

