Un experto explica la invasión de Ceuta: la sentencia del TS, la nula colaboración de Marruecos y la apatía del Gobierno

La crisis migratoria que vive Ceuta, con miles de personas entrando de forma irregular desde Marruecos, era una situación "relativamente previsible". Así lo ha asegurado el periodista y corresponsal especializado en el Magreb, Ignacio Cembrero, quien ha atribuido el origen de la actual avalancha a la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre los rechazos en frontera por vía marítima, al cambio de actitud de las autoridades marroquíes y a la falta de medidas preventivas por parte del Gobierno.

En el programa de esRadio En casa de Herrero, Cembrero ha explicado que el incremento de llegadas comenzó a gestarse tras conocerse la resolución del Supremo, que, según ha señalado, "prácticamente veta devolver en caliente o rechazar en frontera a aquellos que lleguen a nado" a la ciudad autónoma. A su juicio, esa decisión se difundió rápidamente entre los jóvenes marroquíes a través de las redes sociales.

"Era algo relativamente previsible, a juzgar por todo el ruido que había en las redes sociales por parte de jóvenes marroquíes", ha afirmado. Y es que, diarios marroquíes como Ajbarona apuntan a que el cruce masivo de la frontera se ha organizado gracias a grupos de Whatsapp y a una campaña masiva en redes sociales donde se ha movilizado a la población marroquí para cruzar la frontera.

Según ha relatado el experto, desde mediados de julio muchos comenzaron a desplazarse hasta Castillejos, la localidad marroquí fronteriza con Ceuta, desde donde han intentado cruzar a la ciudad española. "La mayoría con éxito", ha añadido, aunque ha recordado que algunos han fallecido ahogados durante el trayecto.

"Ya ni siquiera tienen que nadar"

El periodista ha destacado, además, el cambio de comportamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes. Si en días anteriores existía cierta contención, esa colaboración ha desaparecido.

"En las últimas horas ya ni siquiera tienen que nadar porque las fuerzas de seguridad marroquíes les han permitido acceder al espigón que marca el límite de Ceuta con Marruecos", ha asegurado. En su opinión, los inmigrantes "entran prácticamente sin mojarse, caminando a lo largo del espigón".

Cembrero ha ido más allá al sostener que, para llegar hasta ese punto, es necesario atravesar los controles de las fuerzas auxiliares y de la Policía marroquí. "Entiendo que les han hecho un pasillo prácticamente para que puedan entrar cómodamente", ha señalado.

Las devoluciones anunciadas por el Gobierno

Respecto al anuncio del Ejecutivo de agilizar las devoluciones de los inmigrantes que han accedido a Ceuta, el corresponsal ha expresado sus dudas sobre la viabilidad de dicha medida.

"No creo que se puedan devolver todos estos inmigrantes que han entrado", ha afirmado. Ha recordado que "un buen porcentaje son menores" y que estos no pueden ser devueltos. Además, ha citado las explicaciones ofrecidas por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sobre las consecuencias de la sentencia del Supremo, que impediría rechazar a quienes acceden por mar.

En ese sentido, ha considerado que el mensaje trasladado por el Gobierno busca "apaciguar" la situación, pero cree que "no se corresponde del todo con la realidad". A su juicio, "no se puedan llevar a cabo devoluciones de los miles que han entrado", especialmente ante unas entradas que ha calificado de "masivas".

Descarta relacionar la crisis con Argelia

Durante la entrevista también ha rechazado las hipótesis que vinculan la presión migratoria con la reciente visita de Pedro Sánchez a Argelia o con la tramitación parlamentaria de la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a determinados saharauis.

"Esto empezó con la sentencia o poco después de la sentencia", ha reiterado. Según ha explicado, en los días posteriores recibió mensajes de conocidos marroquíes que le advertían de que en las redes sociales se hablaba de un supuesto "boquete migratorio" que permitiría entrar en España sin ser rechazado siempre que el acceso se realizara a nado.

La falta de medidas preventivas

Para Cembrero, las autoridades españolas debieron actuar antes de que estallara la crisis. "Me llama poderosamente la atención que no se hayan tomado medidas preventivas", ha manifestado.

Aunque ha reconocido que esas actuaciones probablemente no habrían evitado la crisis, sí cree que "hubiesen mitigado esta crisis", la cual ha calificado de "muy grave".

Asimismo, ha lamentado que el Gobierno no esté adoptando medidas similares a las de la crisis migratoria de 2021. En concreto, ha defendido el despliegue del Ejército "no para pegar tiros, sino para secundar a unas fuerzas de seguridad, a una Guardia Civil y a una Policía absolutamente desbordadas", además de abrir instalaciones militares que no se usan para acoger a los menores que llegan a la ciudad.

Ayer advertí de la extrema gravedad de la crisis migratoria. Hoy la situación es aún peor: más llegadas, recursos desbordados y una nueva vida perdida en el mar. Ceuta necesita una intervención inmediata, coordinada y con todos los medios necesarios. pic.twitter.com/XfAXnlgzBc — Juan Jesús Vivas Lara (@JuanVivasLara) July 30, 2026

Ha concluido que todas esas peticiones realizadas por la Ciudad Autónoma "han sido denegadas por el Gobierno, con explicaciones" que no resultan "muy convincentes".