Un guarda rural desmonta el relato del Gobierno sobre los incendios: "Esto es el cambio climático"

Mientras el Gobierno insiste en atribuir los grandes incendios al cambio climático, un vídeo difundido en redes sociales muestra una realidad bien distinta: la de la falta de gestión de los montes. Las imágenes, publicadas por la cuenta de Guardería Rural, muestran el recorrido de un guarda rural por un pinar convertido en un auténtico polvorín.

A lo largo del vídeo, el agente va recogiendo con las manos gruesas capas de acícula (las hojas de los pinos) completamente seca acumulada sobre el suelo y denuncia que las administraciones ignoren el estado de abandono en el que se encuentran numerosos montes. Y zanja con ironía: "Esto es cambio climático".

La grabación también muestra una montaña de material vegetal seco y restos de trabajos forestales que permanecen esparcidos entre los árboles. Troncos, ramas y madera acumulada forman una enorme carga de combustible que, si se declara un fuego, facilita que las llamas avancen con mucha mayor rapidez e intensidad.

Posted by Guardería Rural on Saturday, July 25, 2026

Durante el recorrido, el guarda insiste en que el problema no empieza cuando suben las temperaturas, sino mucho antes, con la ausencia de labores de limpieza y mantenimiento. En varias ocasiones señala montones de restos forestales que nunca fueron retirados y lamenta que, cuando terminan ardiendo, toda la explicación vuelva a centrarse en el cambio climático sin analizar el estado previo del monte.

El vídeo llega en plena campaña de incendios y en un momento en el que crecen las críticas desde el mundo rural a las políticas de prevención. Agricultores, ganaderos y profesionales forestales llevan años reclamando una mayor inversión en gestión del monte, el impulso de aprovechamientos tradicionales y menos trabas burocráticas para realizar labores de limpieza que reduzcan la acumulación de combustible vegetal.

Las imágenes se han viralizado en redes sociales precisamente porque ponen el foco en una cuestión que muchos vecinos de las zonas rurales consideran evidente: que el calor puede favorecer la propagación de un incendio, pero que un monte abandonado multiplica sus consecuencias cuando el fuego termina por declararse.