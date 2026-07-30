Usar jabón en las duchas de la playa puede salir caro: multas de hasta 750 euros

Con las altas temperaturas y las playas llenas de bañistas, una práctica habitual después de salir del agua puede terminar en una sanción económica. Utilizar jabón, gel o champú en las duchas situadas junto al litoral está prohibido y, dependiendo del municipio, puede acarrear multas de hasta 750 euros.

Las duchas instaladas a pie de playa permiten retirar del cuerpo la arena y la sal antes de abandonar el arenal. Sin embargo, no está permitido utilizarlas con productos de higiene como geles, champús o mascarillas capilares.

Una medida para proteger el litoral

La prohibición está vinculada a la Ley de Costas 22/1988 y responde a razones medioambientales. Según la información facilitada, las duchas de las playas carecen de un sistema de saneamiento conectado a depuradoras, por lo que el agua empleada se filtra directamente en la arena o termina en el mar.

Los componentes químicos de los jabones y otros productos pueden dañar la fauna y alterar el ecosistema de las dunas. La restricción busca, por tanto, preservar ecológicamente la primera línea de playa.

Multas diferentes según el municipio

La cuantía de las sanciones depende de la normativa aplicada por cada ayuntamiento. Los municipios que consideran esta conducta una infracción leve contemplan multas de entre 50 y 250 euros.

Otros consistorios aplican la cuantía máxima prevista para este tipo de comportamientos, que puede alcanzar los 750 euros.