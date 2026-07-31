Albares exhibe su malestar con Meloni y anuncia el regreso de la "práctica totalidad" de marroquíes

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha utilizado Twitter para hablar de lo que está ocurriendo en Ceuta y sus múltiples implicaciones con países aliados, con numerosas declaraciones de sus homólogos europeos. Albares, prácticamente ausente de esta crisis, se ha quejado, como Pedro Sánchez, de las medidas anunciadas por Italia y los refuerzos de frontera y declaraciones de otros países. Según ha dicho, lo que se está hablando en torno a este asunto responde a una "confusión interesada".

La práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos. No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Peninsula sin identificarse en un control de policía. La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada. Basta de confusión interesada — José Manuel Albares (@jmalbares) July 31, 2026

"No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Peninsula sin identificarse en un control de policía. La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada. Basta de confusión interesada", señala en alusión a la medida anunciada por el Gobierno italiano y las sugerencias de varios países sobre la suspensión para España del espacio Schengen.

Además, Albares ha anunciado que "la práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos". El mismo mensaje ha lanzado el Ministerio del Interior, que ha señalado que hasta las 18 horas, "más de 48.300 personas" han vuelto a pie a Marruecos desde Ceuta, según la última estimación remitida a los medios de comunicación.

Las salidas desde Ceuta se estarían produciendo, según había informado previamente, a un ritmo de 150 personas por minuto, según fuentes de la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska. De hecho, ha difundido un vídeo de la frontera de El Tarajal con cientos de personas abandonando Melilla a pie ante la mirada de militares españoles armados.

Interior ha confirmado a primer ahora de la tarde que su estimación de llegadas a Ceuta desde la madrugada del 30 de julio asciende a 50.000 personas, "aproximadamente", una cifra que ya habían apuntado fuentes policiales y que el Gobierno de Ceuta, no obstante, eleva a 60.000.

Menos llegadas

Durante todo el día no han dejado de acceder por el espigón de El Tarajal cientos de personas llegadas a nado desde Marruecos pero esta tarde las llegadas se habrían ralentizado y solo pequeños grupos intentan llegar a la ciudad a nado.

Quienes trataban de alcanzar la costa ceutí, informa Europa Press, se han encontrado con unos 30 militares del Ejécito que custodiaban la playa de El Tarajal. Además, en las inmediaciones de la playa hay habilitadas ambulancias para atender a personas heridas o algunas que han presentado sintomas de ahogamiento tras nadar desde el país vecino.

Algunos han logrado sortear a los militares con el objetivo de llegar al centro de la ciudad. Sin embargo, los agentes han asegurado a Europa Press que es cuestión de tiempo que estas personas se cansen de estar por la ciudad y, como muchos de los llegados en las últimas 24 horas, decidan regresar a Marruecos.