Álvarez de Toledo acusa a Sánchez de rendirse ante Marruecos: "Lo de Ceuta es una gravísima crisis de soberanía"

La entrada ininterrumpida de unas 49.000 personas en Ceuta en las últimas 24 horas —según estimaciones del Ministerio del Interior avanzadas por Reuters— ha provocado una contundente reacción política en España. En medio del despliegue del Ejército en la frontera y del anuncio de un acuerdo de devolución rápida con Rabat, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha situado el foco en la respuesta diplomática del Gobierno, enmarcando lo sucedido como una afrenta directa al Estado.

Tras las imágenes del colapso fronterizo por mar y tierra, Álvarez de Toledo ha rechazado frontalmente el marco de la emergencia humanitaria: "Lo de Ceuta no es una crisis migratoria. Es una gravísima crisis de soberanía", ha sentenciado.

"Como en la Marcha Verde"

Para la política, la actuación del país vecino responde a una estrategia deliberada de presión geopolítica. "Como en la Marcha Verde, Marruecos aprovecha la agonía de un caudillo crepuscular para poner a prueba nuestra resistencia", aseveró, señalando que Rabat vuelve a "explotar la debilidad del Estado español para condicionar sus decisiones", en una dinámica que compara con los episodios vividos en 2021.

Álvarez de Toledo ha dirigido sus críticas más severas hacia la política exterior del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A su juicio, el giro histórico sobre el Sáhara Occidental no ha servido para garantizar la tranquilidad en la frontera: "Pedro Sánchez prometió que entregar el Sáhara traería una nueva relación con Marruecos. Mintió. La cesión solo ha servido para transmitir una idea devastadora: que España retrocede cuando la coaccionan".

En su publicación, la dirigente del PP atribuye este episodio a lo que califica como "la política exterior más desastrosa de nuestra democracia", acusando al Ejecutivo de haberse humillado ante Marruecos, mermar la relación con Estados Unidos y debilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mientras impulsa medidas como la regularización masiva que, en su opinión, "multiplican el efecto llamada y quiebran el consenso europeo".

Como en la Marcha Verde, Marruecos aprovecha la agonía de un caudillo crepuscular para poner a prueba nuestra resistencia. Lo de Ceuta no es una crisis migratoria. Es una gravísima crisis de soberanía. Marruecos utiliza la presión sobre nuestras fronteras para explotar la… — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) July 31, 2026

Las exigencias para "proteger la integridad territorial"

Bajo la premisa de que "un Estado sin fronteras es una entelequia", Álvarez de Toledo ha presentado un batería de medidas urgentes que, a su juicio, España debe aplicar de inmediato frente al chantaje de Rabat, "España debe responder con la máxima firmeza".

La diputada propone reforzar de forma masiva la presencia física y los efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y el Ejército en los perímetros de Ceuta y Melilla. Así como una respuesta diplomática, llamando a consultas a la embajadora de Marruecos para trasladar la postura de firmeza del Estado.

Por otro lado, presión internacional, movilizando a la Unión Europea en defensa de la frontera exterior común y reconstruir la alianza estratégica con Estados Unidos.

Y frenar la regularización suspendiendo de forma inmediata el proceso de regularización masiva de migrantes.

"Marruecos debe saber que España no cederá ante ninguna forma de chantaje o coacción. La integridad territorial de España no se negocia. Se defiende", concluyó la diputada, fijando la postura de la oposición frente a la gestión de la Moncloa en este conflicto.