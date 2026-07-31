Toda la prensa internacional, y particularmente la italiana, destaca este viernes las tensiones diplomáticas que han surgido entre Madrid y Roma tras la propuesta de Giorgia Meloni de echar a España del espacio Schengen —área de libre circulación integrada por 29 países— ante su incapacidad para impedir la entrada masiva de inmigrantes a territorio europeo después de que se produjese el "asalto a Ceuta", como lo ha calificado Corriere della Sera.

"Italia exige el cierre del espacio Schengen enfureciendo a Sánchez", ha titulado el mencionado diario italiano, haciendo hincapié en la presión de Roma sobre Madrid para blindar las fronteras internas de la UE ante el temor de que Ceuta se convierta en una vía de entrada de irregulares descontrolada hacia el resto del continente.

Así lo interpreta también La Stampa, que titula: "Ceuta, asalto a Europa". "El modelo de Sánchez se tambalea", asevera Il Giornale, que califica la situación de "colapso total" y la valora como una "emergencia migratoria". El alemán Bild subraya que lo ocurrido está llevando a Europa "al borde de una crisis diplomática".

Der Spiegel, por su parte, plantea "dos teorías" sobre lo que hay tras esta última avalancha de inmigrantes procedentes de Marruecos. La primera, que sea el modo en el que Rabat presiona para relanzar su alianza gasística. Es decir, que habría relajado deliberadamente la vigilancia costera a modo de advertencia, tras el viaje de Sánchez a Argelia.

La segunda atribuye el asalto a que las redes de tráfico de personas estarían instrumentalizando la laguna legal que encontró el Tribunal Supremo y que ha puesto fin a las devoluciones en caliente de inmigrantes que entren a nado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El británico The Times destaca que "las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas por la cantidad de personas que nadaban, escalaban y cruzaban la frontera a toda prisa, lo que provocó llamamientos para que se declarara una emergencia nacional". Medios como la BBC o The Telegraph destacan la gravedad de la situación ante la llegada de alrededor de 49.000 irregulares, que hizo necesario el despliegue del Ejército.

Diarios de todo el mundo ofrecen la última hora de la crisis en sus ediciones digitales. Así lo hace el francés Le Figaro, que informa de que el Gobierno galo ha tenido que reforzar los controles en sus fronteras. Por otra parte, acusa a la Casa Blanca de utilizar las imágenes de la avalancha de marroquíes entrando en España para defender su política migratoria.

Buena parte de la prensa estadounidense recoge la reacción de la Administración Trump, que responsabiliza directamente a España y sus "políticas globalistas de extrema izquierda" del caos fronterizo. "Pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades europeas", advierte este viernes The New York Times.

"El presidente Trump lleva mucho tiempo advirtiendo a Europa de lo que ocurriría", ha asegurado la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado remitido a Fox News. "España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar inmediatamente o se arriesgan a su propia desaparición".