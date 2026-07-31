Caos en Melilla: un nuevo asalto masivo frena la apertura de la frontera y deja 2.000 atrapados

La reapertura de la frontera entre Melilla y Marruecos, prevista para la tarde de este viernes con el objetivo de permitir el paso de las miles de personas que permanecen bloqueadas desde las 22:00 horas del jueves, se ha visto nuevamente frustrada por un nuevo intento de entrada masiva en la ciudad autónoma.

Según han informado fuentes presenciales a Europa Press, cuando las autoridades de ambos lados se disponían a reabrir el paso fronterizo de Beni Enzar para aliviar la situación de los viajeros retenidos, se produjeron nuevos incidentes protagonizados por menores que se encontraban en las inmediaciones del perímetro fronterizo en el lado marroquí.

Desde aproximadamente las 19:00 horas se han escuchado disparos de material antidisturbios a ambos lados de la frontera. Testigos han señalado a Europa Press que las fuerzas marroquíes han empleado gases lacrimógenos, mientras que en el lado español la Policía ha vuelto a cortar el tráfico en la carretera de acceso a Beni Enzar y ha desviado la circulación ante este nuevo intento de intrusión.

El cierre afecta especialmente a los viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE), todos ellos ciudadanos marroquíes residentes en distintos países europeos que se dirigían a su país de origen para disfrutar de las vacaciones de verano. Alrededor de 2.000 personas permanecen atrapadas en la frontera sin poder continuar su viaje.

Alojamiento en un pabellón

Ante el agravamiento de la situación, la Ciudad Autónoma ha reforzado este viernes el dispositivo de atención humanitaria. Entre cuatro y cinco autobuses de la Cooperativa COA trasladarán al pabellón Lázaro Fernández a las familias con niños y a las personas mayores de la OPE que deseen descansar en sus instalaciones, donde Cruz Roja Española ha habilitado camas para pernoctar.

Asimismo, la Consejería de Políticas Sociales ha adquirido grandes ventiladores para aliviar las altas temperaturas y, desde el centro San Francisco, se han preparado las primeras 900 bolsas con bocadillos, agua y zumos para repartir entre los afectados.

El coordinador del comité de crisis para atender a los viajeros de la OPE y vicepresidente de la Ciudad Autónoma, Daniel Ventura, ha explicado que durante toda la jornada se ha asistido con recursos propios a cerca de 1.500 viajeros que permanecen retenidos por el cierre fronterizo.

Entre las medidas adoptadas de urgencia para paliar la espera de quienes aguardan la cola ante una verja fronteriza cerrada, destacan la instalación en las proximidades de la frontera de más de 500 sillas, 200 hamacas de playa, zonas de sombra, alfombras para el descanso, puntos de agua y suministro eléctrico, además del reparto de alimentos y la movilización de 30 informadores medioambientales. También se han incrementado los aseos portátiles y la empresa Valoriza ha instalado once grifos de agua en la zona de Beni Enzar.

Se estima que van a llegar a Melilla hoy más de 1.000 vehículos

El vicepresidente ha defendido que la Ciudad Autónoma está prestando una "ayuda humanitaria" que, a su juicio, no está ofreciendo la Delegación del Gobierno, al tiempo que ha advertido de que la situación podría agravarse en las próximas horas, ya que este viernes está prevista la llegada a Melilla de más de 1.000 vehículos adicionales de la Operación Paso del Estrecho, lo que incrementará la presión sobre un paso fronterizo que continúa cerrado por motivos de seguridad.

Ventura ha agradecido el trabajo desarrollado por la Policía Local, los servicios operativos municipales, los informadores medioambientales, las empresas encargadas de la limpieza y el mantenimiento de los aseos, así como el dispositivo desplegado por Valoriza.