Controles en las fronteras aéreas, marítimas y terrestres de Italia y Francia: cómo afectan a los españoles

El Gobierno italiano ha aclarado el alcance real de la medida anunciada por el Ministerio del Interior sobre el restablecimiento de controles en las fronteras aéreas y marítimas con España. Fuentes gubernamentales han informado de que este restablecimiento de controles de acceso no supondrá ningún cambio para los viajeros españoles y europeos hacia Italia, que seguirán pudiendo entrar en el país como de costumbre, sin ningún trámite burocrático adicional.

Según ha especificado el Ejecutivo italiano, los controles introducidos serán aleatorios y afectarán únicamente a los ciudadanos de terceros países (extracomunitarios) procedentes de España, con el fin de verificar la regularidad de su entrada en Italia. No están dirigidos, por tanto, a los viajeros españoles ni al resto de ciudadanos europeos.

La medida entrará en vigor a partir de mañana, sábado 1 de agosto, coincidiendo con plena campaña de vacaciones y la consiguiente llegada de turistas internacionales a Italia. El comunicado del Gobierno italiano concluye aclarando que, para quien desde Italia vaya a viajar a España, tampoco cambia nada.

El frente que sigue abierto: la frontera con Francia

Al margen de esta aclaración italiana, sigue en pie el refuerzo de controles anunciado por Francia en su frontera con España. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, informó de que a partir del sábado quintuplicará la presencia de fuerzas de seguridad en el país, con 334 policías y gendarmes movilizados —frente a los 184 desplegados el viernes—, además de reforzar la vigilancia aérea con tres aeronaves de la Policía Fronteriza e intensificar las patrullas en el corredor ferroviario que conecta ambos países.

A diferencia de la medida italiana, este refuerzo francés no se ha acotado exclusivamente a ciudadanos extracomunitarios, por lo que quien viaje a Francia o cruce esa frontera —incluidos trayectos en tren hacia Italia vía territorio francés— podría encontrarse con más controles y posibles demoras.