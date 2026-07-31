La crisis desatada en Ceuta tras la entrada masiva de decenas de miles de inmigrantes ha sido el centro del programa La Noche de Cuesta de esRadio. La vecina ceutí Nuria Benítez, trabajadora del Hospital Universitario situado junto a la frontera del Tarajal y madre de dos hijos adolescentes, ha contado cómo vivió en primera persona las horas más críticas de la crisis migratoria.

Mientras su marido permanecía en casa con los menores ya que es maestro, ella fue la única de la familia que salió de casa para acudir a su puesto de trabajo.

"No eran cuatro, ni cinco, ni diez: eran cientos"

Nuria ha explicado que llevaba varios días observando un flujo constante de personas cruzando la frontera, pero que, la mañana del jueves, la magnitud del fenómeno cambió por completo.

"Desde hace ya tres días he vivido en primera persona, he fotografiado y he grabado en vídeo cómo pasaban". Sin embargo, ha recordado que, al acudir al gimnasio a primera hora de la mañana del jueves, comprobó que "no eran cuatro, ni cinco, ni diez: eran cientos". Desde la playa veía "cientos de personas nadando" y llegó a pensar: "Madre mía de mi vida, son las siete de la mañana, ¿qué nos espera durante el día?".

Durante su jornada en el Hospital Universitario, ha asegurado que comenzaron a llegar las primeras noticias de la entrada masiva de inmigrantes y que la preocupación aumentó cuando abandonaron el centro sanitario: "Más nos asustamos cuando salimos del hospital y teníamos que volver a nuestras casas", ha relatado.

"¿Dónde está el Gobierno para parar esa avalancha humana? ¿Por qué no hemos puesto al Ejército a parar de verdad y no a mirar a personas?", se ha preguntado.

Una ciudad paralizada por el miedo

La trabajadora sanitaria ha descrito también las dificultades para regresar a casa en coche debido a la presencia de miles de personas por las calles. "Tenías que parar porque se te cruzan, porque no puedes pasar. Les da igual que venga un coche o dos. Van en marea humana", ha afirmado.

Según ha explicado, el temor llevó a muchos vecinos a permanecer en sus viviendas. "Llegué a casa asustada" y, posteriormente, decidió no acudir a una concentración convocada en la ciudad en contra de las decisiones del Gobierno porque "me daba miedo volver sola a casa".

🎙️ Nuria Benítez, vecina de Ceuta, en #NocheDeCuesta 🔴 "Llegué a casa asustada. Cuando veíamos que no cesaba el pase de personas y nadie hacia nada. ¿Dónde está el Gobierno?¿Por qué no hemos puesto al Ejército a parar de verdad?" pic.twitter.com/6HpsqHz3uW — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) July 31, 2026

También ha asegurado que numerosos comercios permanecieron cerrados por recomendación de la Confederación de Empresarios: "Nos aconsejan no abrir los negocios" porque, según ha explicado, "te entran, te rompen y te roban". Ha añadido que "todas las grandes superficies y todos los supermercados están cerrados" y solo las farmacias se encuentran abiertas.

El caso de un niño de ocho años

Entre los episodios que más le impactaron, Nuria ha relatado la historia de un menor que, según ha explicado, fue encontrado por unos conocidos suyos: "Un amigo mío, esta mañana, se ha encontrado a un niño de ocho años solo". Según su relato, el menor había cruzado junto a otras dos niñas de su misma edad, pero se había separado de ellos e "iba divagando por Ceuta solo".

Ha asegurado que sus amigos le dieron de comer "porque llevaba un día y medio sin comer" y trataron de encontrar un recurso de acogida, aunque tanto en Cruz Roja como en Samur "les han dicho que están completos y que no pueden acoger a nadie más". A partir de ese episodio ha planteado una pregunta: "¿Qué vamos a hacer con tantísimos menores que no se pueden devolver?".

Donde esta el gobierno, por que no hemos puesto al ejercito, no a un ejercito mirando a las personas

Nos hemos sentido desprotegidos, olvidados, totalmente expuestos a cualquier cosa. Seguimos siendo españoles, no queremos que nos echen y menos de esta manera.

Intranquilidad constante

La vecina ceutí ha afirmado que la situación le sigue generando inquietud: "No me quedo tranquila porque ya no sé cuándo va a volver a pasar. La frontera no es segura".

🔴"Nos hemos sentido desprotegidos y olvidados por nuestro Gobierno. No olvidemos que seguimos siendo españoles y no queremos que nos echen". 🎙️Nuria Benítez, vecina de Ceuta, en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/TjU9YJhmGh — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) July 31, 2026

Asimismo, ha mostrado su malestar con la actuación del Ejecutivo durante la crisis: "Nosotros no nos hemos encontrado protegidos por nuestro Gobierno. Nos hemos sentido desprotegidos, nos hemos sentido olvidados y nos hemos sentido totalmente expuestos a cualquier cosa". Por último, ha mandado un mensaje: "No olvidemos que seguimos siendo españoles y no queremos que nos echen".