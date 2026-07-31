El juez Calama recula y acepta pronunciarse sobre el incidente de nulidad de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional ha reculado con respecto al rechazo que, de entrada, dictó ante el recurso de nulidad presentado por la defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 rechazó un incidente de nulidad de facto presentado por el letrado defensor de Zapatero, Víctor Moreno Catena, por entender que el escrito había sido presentado fuera de fecha. El escrito de la defensa del exlíder del PSOE aseguraba que se habían vulnerado sus derechos fundamentales tras la filtración de cientos de mensajes que había mantenido con su secretaria, María Gertrudis Alcázar. Según su defensa, se trataba de una vulneración de su derecho a la intimidad, entre otros motivos por los cuales pedía la nulidad general de la causa.

Ahora, el magistrado entiende que se precipitó en rechazar el escrito, ya que este sí que habría sido entregado dentro de los límites temporales legales. Por ello, acepta estudiar el escrito, pero no se ha pronunciado acerca del contenido del mismo. "Se acuerda la aclaración y rectificación parcial del auto dictado en las presentes actuaciones con fecha 24.07.2026, en el sentido de admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones formulado por el procurador de los Tribunales Sr. Granizo Palomeque en nombre y representación procesal de José Luis Rodríguez Zapatero, mediante escrito de fecha 25.06.2026, contra las siguientes resoluciones dictadas por el entonces Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, actual Plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid", dicta el magistrado en un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El magistrado le da la razón parcialmente y considera que se le dio acceso a determinados documentos de la causa unos días más tarde de lo que inicialmente se había considerado, por lo que su recurso estaba dentro del plazo: "Las partes no tuvieron acceso a las Diligencias de Investigación incoadas por la Fiscalía Anticorrupción bajo número 1/2025 hasta el día 29.05.2026, fecha en la que ha de situarse el inicio del plazo para formular el incidente de nulidad de actuaciones, quedando fijada su preclusión a las 15.00 horas del día 26.06.2026. Consiguientemente, el escrito presentado por la representación procesal de José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como dicha parte alega, se encuentra presentado dentro del plazo legalmente establecido".

Ahora bien, aclara el instructor, ello no determina la admisión a trámite del incidente en los términos pretendidos, sino exclusivamente respecto de las resoluciones que no pudieron ser recurridas en forma. El juez se pronunciará al respecto de las primeras ocho cuestiones de nulidad presentadas por Zapatero, que hacen referencia a autos y providencias que han servido para aportar indicios en contra de Zapatero. Así, el juez Calama decidirá si estas acciones han podido, de alguna forma, vulnerar los derechos fundamentales de Zapatero. Si fuera así, el expresidente podría ver reducidos los indicios contra él.