El juez de la Audiencia Nacional ha acordado abrir una pieza separada para investigar los pagos del Partido Socialista a la fontanera socialista Leire Díez. De hecho, ha ordenado investigar más de 80 cuentas bancarias vinculadas al caso de las cloacas del PSOE; seis de ellas se encuentran a nombre del partido de Pedro Sánchez.

El magistrado instructor ha avanzado con celeridad en la causa en la que se investigan las presuntas prácticas ilícitas de la cloaca del PSOE para intentar dinamitar la investigación de causas que afectaban al entorno de Pedro Sánchez. Las últimas declaraciones han sido las de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González y el director adjunto operativo, Manuel Llamas, que, a las órdenes de Leire Díez, habrían presionado a la Unidad Central Operativa (UCO) para que se pusiese 'de perfil' en la causa que afectaba a David Sánchez. Estas operaciones habrían sido urdidas y financiadas por el PSOE.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ordena "incoar 'pieza separada económica' (JG 150/2025-4) que se formará con testimonio de la presente resolución, oficio de la UCO nº 4591/2026 (acont. 5112-5113-5114-5193), y el escrito del Ministerio Fiscal (acont. 6176) sin perjuicio de su ulterior unión, si procede, a la causa principal. Y todo ello, a fin de permitir que los datos sensibles económicos sean utilizados por la UCO para elaborar el informe que ayude a determinar los extremos, pero evitando que el traslado abierto y su íntegro volcado en las actuaciones permita su pública difusión". Así, acuerda investigar más de 80 cuentas bancarias relativas a la trama; seis de ellas se encuentran a nombre del PSOE.

"Por lo que respecta a las actuaciones de la organización criminal descrita en el atestado 89/26, de 26 de mayo, se habría llegado a la indiciaria conclusión de que, a través del secretario de Organización, Santos Cerdán, el PSOE habría puesto a disposición del citado grupo su infraestructura logística y financiera, posibilitándose diferentes reuniones orgánicas entre los dirigentes del grupo en la sede del partido en la calle Ferraz, sufragándose la movilidad y alojamiento de sus diferentes miembros, y lo que es más relevante, financiándose la actividad presuntamente delictiva de los dirigentes y partícipes, a través de sociedades interpuestas con la colaboración de sendos abogados, a la postre contratados por dicho partido para la defensa de Koldo García y, en última instancia, Santos Cerdán", explica el auto fechado este jueves.

Entre las cuentas que el juez ha ordenado investigar se encuentran las del histórico socialista andaluz Gaspar Zarrías y las de su consultora, Zañó Consultores. Zarrías reconoció en su declaración como testigo en el marco del mismo caso, pero en la causa que se dirime en los Juzgados de Plaza de Castilla, que pagó 16.000 euros a Leire Díez en cuatro meses, supuestamente por un informe sobre el caso Villarejo en el que no se aportaba ninguna información de valor.

Además, se investigan las más de 50 cuentas que el abogado Ismael Oliver tenía a su cargo. Oliver habría actuado como canalizador de pagos procedentes de las esferas socialistas hacia Leire Díez y la cloaca del PSOE. El rastreo de todas las cuentas es ordenado desde el año 2024 hasta la actualidad.