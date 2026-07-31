El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que la respuesta a la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma ha sido "tardía" e "insuficiente". Tras reunirse con el jefe del Ejecutivo en La Moncloa, Vivas ha reclamado un plan de actuación "urgente, enérgico e inmediato" para hacer frente a una situación que ha calificado de "dramática", al tiempo que ha advertido de que Ceuta continúa "al límite" y que la presión migratoria ha desbordado su capacidad de respuesta.
Vivas ha sostenido que la actuación del Estado "no ha sido la adecuada" porque, a su juicio, existían indicios previos de que podía producirse una llegada masiva de migrantes. "Se pudo actuar antes porque había indicios y advertencias de lo que podía ocurrir, advertencias, algunas de ellas formuladas por el propio Gobierno de la Ciudad y de manera insistente", ha afirmado.
Reclama una actuación inmediata
El presidente ceutí ha insistido en que la ciudad atraviesa una situación de "colapso" y ha pedido al Gobierno central que adopte medidas excepcionales para contener la presión migratoria y reforzar la capacidad de respuesta de las administraciones.
Entre las actuaciones que reclama figuran un refuerzo proporcional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la movilización del Ejército, una petición que, según ha recordado, fue respaldada por unanimidad por la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta.
Vivas también ha señalado que entre la población existe una sensación de "inseguridad, inquietud, impotencia y, en algunos casos, abandono", por lo que ha pedido dejar al margen las diferencias políticas para responder a una situación que considera de Estado.
Acusa a Marruecos de utilizar la presión migratoria
Durante su comparecencia, el presidente ceutí ha acusado a las autoridades marroquíes de utilizar los flujos migratorios como instrumento de presión política sobre España.
Según ha afirmado, Marruecos estaría empleando a sus propios ciudadanos para "presionar a España", desestabilizar Ceuta y generar inquietud entre la población, una actuación que ha calificado como "un acto de hostilidad a España y a Europa" y una "inaceptable manipulación de la población con fines políticos".
Vivas ha advertido además de que no puede garantizar que episodios como el actual no vuelvan a repetirse en el futuro, al considerar que la crisis ha puesto de manifiesto una "extrema vulnerabilidad" estructural de la ciudad.
Reformas de fondo
A juicio del presidente de Ceuta, esta situación exige reformas que vayan más allá de la respuesta inmediata. En este sentido, ha defendido la necesidad de impulsar cambios tanto en materia de infraestructuras y medios como en el ámbito normativo, con la implicación del Gobierno de España y de la Unión Europea.
Vivas ha insistido en que la ciudad necesita mecanismos que permitan afrontar futuras crisis migratorias sin que vuelvan a producirse situaciones de saturación como la actual.
En su comparecencia, el presidente ceutí ha utilizado una comparación para ilustrar la dimensión de la presión migratoria que soporta la ciudad y ha asegurado que el impacto que vive Ceuta equivaldría, en proporción a su población, a la llegada de 34 millones de personas al conjunto de España en un solo día, una circunstancia que, a su juicio, hace "imposible" absorber una situación de estas características.