Fundación Madrina refuerza su ayuda a los afectados por los incendios forestales

El mes de julio deja una de las peores temporadas de incendios forestales de la historia de España. Los graves fuegos que han afectado a municipios de la Comunidad de Madrid y zonas limítrofes y también a otras regiones españolas han obligado a evacuar a miles de personas provocando importantes pérdidas materiales y una compleja situación de emergencia para numerosas familias.

En momentos como estos, la solidaridad ciudadana resulta fundamental. Sin embargo, también es necesario canalizar esa ayuda a través de organizaciones especializadas que garanticen que los recursos llegan realmente a quienes los necesitan. En las últimas semanas, además de la emergencia provocada por los incendios, se han conocido casos de robos en viviendas de las zonas afectadas e intentos de estafa relacionados con la recogida de donaciones, lo que refuerza la importancia de confiar en entidades con experiencia y capacidad logística.

Una de ellas es la Fundación Madrina, organización sociosanitaria sin ánimo de lucro con más de 25 años de trayectoria dedicada al apoyo de la maternidad y la infancia vulnerable. Reconocida por instituciones como Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, la entidad ha reforzado su área de Emergencia Humanitaria para atender a las poblaciones afectadas por los incendios que han devastado localidades como San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado y Almorox.

La fundación ha puesto en marcha toda su red de voluntarios y ha abierto sus locales de acopio como puntos de recogida de ayuda humanitaria. El objetivo es responder de forma rápida y coordinada a las necesidades que trasladan directamente los refugios y los ayuntamientos, evitando tanto la saturación de materiales como el envío de productos innecesarios. De hecho, el material solicitado se distribuye al día siguiente de cada petición.

Desde el inicio de la emergencia, la organización ya ha distribuido recursos como alimentos no perecederos, colchones, ropa, sábanas, mantas, productos de higiene, pañales y electrodomésticos como microondas y neveras a distintos refugios que atienden a las personas evacuadas. Eso sí, actualmente insiste en que, en la fase actual de la situación, la mejor forma de ayudar es monetariamente a través de los canales que muestra su página web https://madrina.org/inicio/haz-una-donacion/.

Además del suministro de bienes esenciales, Fundación Madrina ofrece atención sanitaria y apoyo psicológico a quienes han resultado afectados por los incendios, contribuyendo así a cubrir tanto las necesidades materiales como las emocionales derivadas de la emergencia.

La entidad ha habilitado también la línea permanente Madrina SOS (900 670 353), disponible las 24 horas para coordinar las peticiones de los servicios municipales de emergencia y de los refugios que atienden a las víctimas de los incendios en Madrid, Ávila, Toledo, Zamora, Valencia y Castellón.

Pese a este importante despliegue de recursos, la fundación subraya que su respuesta a la emergencia nacional no ha supuesto reducir su labor internacional. Su operación humanitaria Venezuela SOS continúa desarrollándose con normalidad, manteniendo los envíos de ayuda previstos y gestionando ambos dispositivos de manera independiente para que ninguna de las dos emergencias vea comprometida la asistencia que recibe.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, su presidente, Conrado Giménez, subraya que "en situaciones de crisis de gran magnitud, la coordinación entre Administraciones, entidades sociales y ciudadanía resulta esencial para que la ayuda llegue con rapidez y eficacia a quienes más la necesitan". Es por ello que la experiencia y la capacidad logística de las organizaciones especializadas resultan fundamentales para convertir la solidaridad en una respuesta útil, ordenada y transparente.