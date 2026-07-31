Interior ocultó las notas de la Guardia Civil sobre la cloaca porque citaban a Cerdán y Sánchez mientras éste lo tapaba

Puro teatro. Así se podría calificar la actitud de Pedro Sánchez, el Gobierno y todo el PSOE cuando defendían a Santos Cerdán porque, según aseguraban, no había ninguna investigación sobre él. Todo ello ocurrió en los meses previos a junio de 2025. El día 12 de ese mes dimitió Cerdán tras publicarse el informe de la UCO sobre su implicación plena en la trama de obras públicas presuntamente amañadas. Pero lo cierto es que los documentos internos de la Guardia Civil elevados al DAO Manuel Llamas ya incluían a Cerdán en otra trama: la cloaca. Es más, hablaban de que el objetivo era proteger al Gobierno de Pedro Sánchez.

Los citaban sin matices, de forma expresa. Esas notas, en concreto, la del 29 de abril de 2025 fue entregada por el general de información de la Guardia Civil al DAO Llamas, persona ya imputada y de la máxima confianza de Mercedes González, también imputada en el caso. La propia Mercedes González ha asegurado que comunicó sus encuentros con Leire Díez al ministro Fernando Grande-Marlaska. Y Marlaska y Pedro Sánchez mantienen a ambos cargos imputados en sus puestos en un alarde de obscenidad que ahora queda perfectamente retratado: el DAO Llamas y Mercedes González respaldaron la ocultación de esas notas de despacho —alertas internas— mientras Sánchez arropaba y encubría a Cerdán. En resumen, que Interior enterró esas notas de alerta porque Sánchez estaba arropando a Cerdán.

Resulta impensable que el DAO Llamas no comunicara semejante hallazgo a Mercedes González. Y resulta aún más impensable que Mercedes González, íntima amiga de Sánchez, no alertara a Sánchez del descubrimiento de la cloaca por la Guardia Civil, cuando el propio documento que hoy publica Libertad Digital menciona que el objetivo de la cloaca era defender a los cargos del Gobierno. Es decir, que todos lo sabían. Y lo sabían de forma certificada, al menos, desde el 29 de abril de 2025, fecha del documento interno de la Guardia Civil que fue entregado a los mandos directos de Marlaska.

La UCO señala con claridad que "en fecha de 29 de abril de 2025 el general al mando de la Jefatura de Información elaboró una nota de despacho (AC.1926) para el DAO dando cuenta de la existencia, conocida a través de fuentes fiables, de un grupo de personas (se identifica nominalmente a Leire Díez y su relación con Santos Cerdán) que estarían llevando a cabo actuaciones para desestabilizar las actuaciones de la UCO buscando su desprestigio y, a través de dichas maniobras, la anulación de las causas de hidrocarburos con implicados cercanos al PSOE (entre ellos Koldo) y a partir de ellas el resto de las causas que pudiera estar llevando a cabo la UCO y afectando a esos miembros del PSOE o familiares del presidente del Gobierno".

La nota en cuestión señala lo siguiente: "Por parte de esta Jefatura, se han obtenido informaciones que apuntan a la existencia de un grupo de personas que estarían orquestando una campaña de desinformación que buscaría desacreditar las investigaciones efectuadas por la UCO y la profesionalidad y honorabilidad personal de algunos de sus integrantes (en concreto del Teniente Coronel Antonio Balas Dávila)". La nota añadía: "El objeto de esta campaña sería tratar de crear una corriente de opinión y de influencia basada en la supuesta falta de rigor profesional y en la existencia de motivaciones espurias en las investigaciones desarrolladas por la UCO, buscando con ello que esta impresión se extendiera a las actuaciones que afectan al entorno de los miembros del Gobierno".

La nota daba más detalles: "La citada Mª Leire Diez y Fran Ortega, se habrían puesto en contacto con el comandante Rubén Villalba, con objeto de que abandonara la defensa del despacho que le lleva actualmente (y que también asiste a Víctor de Aldama y a Alejandro Hamlyn), ofreciéndole una nueva defensa jurídica. Este ofrecimiento, habría tenido lugar de forma presencial, y los interlocutores decían proponerlo en nombre de 'Koldo y el partido'". "En la citada videoconferencia, la Sra. Maria Leire, solicitaría al Sr. Hamlyn, no sólo atacar procesalmente la instrucción que está llevando a cabo la UCO, sino hacerlo contra los investigadores, personalizando acusaciones injuriosas sobre los mismos, y solicitando para ello cualquier tipo de material comprometedor del que pudiera disponer", señalaba la nota. "El citado grupo de personas haría ver que detrás de esta 'estrategia' se encontraría el Sr. Santos Cerdán, teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil", concluía la nota.

Pues bien, toda esa información fue elevada por la Guardia Civil. Y fue debidamente enterrada y ocultada por los cargos de confianza de Marlaska en Interior. Y así pasaron las semanas y los meses. Con Sánchez y su Gobierno y partido defendiendo la honorabilidad de Cerdán pese a existir esa información. El 12 de junio de 2025, pocas horas después de la filtración del informe de la UCO sobre la trama de obras públicas, Santos Cerdán anunció su dimisión como secretario de Organización del PSOE y renunció a su acta como diputado. Lo hizo con un comunicado en el que negó haber cometido ilegalidad alguna.

El mismo día, el presidente del Gobierno compareció desde la sede del PSOE para expresar su "dolor" y "perplejidad" por los hechos y anunció la creación de una auditoría externa de las cuentas del PSOE, así como una reestructuración de la Ejecutiva Federal.