El Gobierno de Italia ha anunciado este viernes la suspensión de la aplicación del espacio Schengen con España y el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con nuestro país como respuesta a la crisis migratoria desencadenada en Ceuta. Según ha informado la agencia italiana ANSA, citando al Ministerio del Interior, el Viminale ha ordenado el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con España tras la reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras, presidida este viernes por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

Según el Ejecutivo italiano, la decisión responde a las últimas informaciones analizadas sobre la evolución de la crisis migratoria, que han llevado a Roma a endurecer los controles fronterizos con España.

Además, Piantedosi ha mantenido una conversación telefónica con el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, en la que ambos han acordado reforzar los controles a lo largo de la frontera terrestre entre Francia e Italia. El Gobierno italiano ha precisado que este refuerzo se llevará a cabo en el marco de los acuerdos de cooperación policial ya existentes entre ambos países.

La decisión llega después de que este jueves Italia planteara la posibilidad de excluir a España del espacio Schengen al considerar que la gestión de la crisis migratoria supone un riesgo para la seguridad de la Unión Europea. La propuesta ha recibido el respaldo de Finlandia y el apoyo de distintos dirigentes políticos de Francia, Suecia y Países Bajos, mientras que Dinamarca se ha mostrado favorable a estudiar esa posibilidad.

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Mi sono confrontata con il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

En paralelo, varios países europeos han endurecido su discurso sobre la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Alemania ha reclamado a Marruecos que aplique de inmediato el retorno de sus ciudadanos, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que Bruselas trabaja estrechamente con España para recuperar el control de la situación y ha defendido que las devoluciones de quienes entren irregularmente deben realizarse con rapidez.

No afectará a ciudadanos de la UE

El Gobierno italiano ha matizado horas después del anuncio del Ministerio del Interior que el restablecimiento de controles en las fronteras aéreas y marítimas con España no supondrá cambios para los viajeros españoles ni para el resto de ciudadanos de la Unión Europea.

Según ha explicado el Ejecutivo de Giorgia Meloni, los controles que entrarán en vigor este sábado 1 de agosto serán aleatorios y afectarán únicamente a ciudadanos de terceros países procedentes de España, con el objetivo de comprobar la regularidad de su entrada en Italia.

El Gobierno italiano ha salido así al paso del comunicado inicial del Ministerio del Interior, que ha llegado a anunciar un "cierre de fronteras marítimas y aéreas con España", una referencia que posteriormente fue corregida. Además, precisó que quienes viajen desde Italia a España podrán seguir haciéndolo "como de costumbre", sin trámites burocráticos adicionales.

La aclaración llega después de que las autoridades españolas informaran de que unas 48.300 de las cerca de 50.000 personas que cruzaron irregularmente a Ceuta desde Marruecos ya han sido retornadas al país magrebí.

Bruselas recuerda que debe notificarse y justificarse

Cabe señalar que la Comisión Europea ha recordado este viernes que el Código de Fronteras Schengen permite a los Estados miembros restablecer de forma excepcional y temporal los controles en las fronteras interiores, aunque únicamente como "último recurso" ante una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior.

Un portavoz comunitario ha señalado que, cuando ese riesgo sea imprevisible y requiera una actuación inmediata, los Estados pueden activar este mecanismo. No obstante, ha subrayado que el país que adopte la medida debe informar a la Comisión Europea, al Consejo, al Parlamento Europeo y al resto de Estados miembros, además de justificar que concurren las circunstancias previstas en la normativa.

Respecto al cierre de las conexiones marítimas anunciado por Italia, Bruselas ha precisado que, aunque el Código de Fronteras Schengen contempla la posibilidad de reforzar los controles en las fronteras marítimas interiores, Ceuta y Melilla ya están sujetas a un régimen específico previsto en el artículo 41. Por ello, quienes salen de ambas ciudades autónomas con destino al resto del espacio Schengen deben someterse a las verificaciones correspondientes.

Asimismo, la Comisión Europea ha asegurado que, en estos momentos, no se están produciendo desplazamientos posteriores desde Ceuta y ha insistido en que la prioridad pasa por controlar la situación sobre el terreno y garantizar el retorno a Marruecos de las personas que han cruzado irregularmente la frontera.