La familia Franco comienza a retirar cientos de pertenencias del Pazo de Meirás

La familia de Francisco Franco ha iniciado la retirada de sus pertenencias del Pazo de Meirás, la finca ubicada en el municipio coruñés de Sada. Se trata de un traslado que afecta a más de cuatrocientas piezas, entre las que se incluyen diversos muebles y distintos elementos decorativos. Estos objetos no han sido reclamados por la Administración, todo ello tras la culminación de un largo proceso judicial destinado a dirimir qué bienes eran propiedad estricta de los herederos y cuáles correspondían a la titularidad estatal.

Este movimiento se produce después de que la Justicia haya ordenado registrar a nombre del Estado dicha finca, que deja así de ser propiedad de la familia. La decisión se ejecuta en base a las actuaciones practicadas por la Abogacía del Estado, paso que se dio una vez que la más alta instancia judicial confirmó que el histórico inmueble era de carácter público y no un bien privativo.

El origen de este desenlace radica en la confirmación por parte de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de que el recinto pertenece al Estado. Los magistrados concluyeron, en una resolución dictada por unanimidad, que el edificio estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado desde el año 1938. De este modo, se desestimaron los recursos interpuestos por los hermanos Martínez-Bordiú Franco. La sentencia subrayó que los moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños, al menos hasta la década de los años noventa, momento en que se dejó de prestar servicio institucional, no habiendo transcurrido el plazo de treinta años necesario para su adquisición legal.

Frente a la ejecución de estas resoluciones, la autodenominada Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) ha reaccionado con dureza. La entidad ha tildado esta retirada de bienes de "expolio" por parte de la familia, acusando a las instituciones de permitirlo con la "complicidad" del Estado y la "total pasividad" de la Junta de Galicia.

A través de un comunicado oficial, la asociación ha criticado lo que consideran una "pésima gestión" del Gobierno central a la hora de defender el patrimonio que albergaba el histórico edificio. Según su versión, esto ha facilitado que se lleven piezas que exceden el mero carácter personal, figurando dentro del listado de más de cuatrocientos elementos que no fueron demandados legalmente.

La queja incide en que se están extrayendo bienes ligados a la etapa de la dictadura. Para facilitar los trabajos, la Administración ha ordenado la suspensión de las visitas programadas al recinto de forma unilateral, permitiendo que la empresa contratada por la familia prosiga con las tareas de desmontaje.

Por todo ello, la plataforma exige al Ministerio de Memoria Democrática que ofrezca las explicaciones "oportunas" y asuma responsabilidades políticas. Finalmente, cuestionan si el Ejecutivo autonómico ha cumplido con sus obligaciones de supervisión en unos trabajos que han requerido incluso la instalación de andamios.