La propuesta de echar a España de Schengen gana apoyos ante la incapacidad del Gobierno para controlar las fronteras

España se podría quedar fuera del espacio Schengen, el área de libre circulación —integrada por 29 países— que nos permite movernos sin pasar por controles fronterizos. Así lo ha propuesto este jueves la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tras constatar que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha sabido reaccionar al asalto masivo de inmigrantes a Ceuta —alrededor de 50.000, según cifras ofrecidas este viernes por el Ministerio del Interior— lo que supone un riesgo para la seguridad de todo el continente.

Reacciones desde Francia

Entre los primeros en reaccionar a la posibilidad planteada por Italia podemos citar al ex primer ministro francés Michel Barnier, quien ha pedido "convertir la legislación en acción" y ha señalado que "Francia no puede soportar las consecuencias de las políticas migratorias de sus vecinos —España—". "Si un Estado miembro toma decisiones que crean un factor de atracción para la migración irregular", ha dicho, "debemos poder proteger nuestras fronteras de inmediato".

The European Union now has an essential tool thanks to the progress secured by @EPP and @fxbellamy in the European Parliament with the new Return Directive. It is now time to turn legislation into action: anyone who is unlawfully present and has no legal right to remain must be… — Michel Barnier (@MichelBarnier) July 30, 2026

Eso es lo que ha hecho de momento el Gobierno galo, que —aunque no ha respaldado formalmente la propuesta de Meloni— ha confirmado que ha mantenido conversaciones con Madrid y "tomaremos medidas". De momento, ya ha reforzado los controles en su frontera con España. La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "alentar la entrada masiva de migrantes" en su territorio.

Países Bajos, en alerta

El ministro de Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, ha calificado la situación de "preocupante" y ha instado al Gobierno español a hacer "lo necesario" para "proteger las fronteras de la UE". Más explícito ha sido el vicepresidente segundo de la Cámara de Representantes de los Estados Generales y líder del Partido por la Libertad en Países Bajos, Geert Wilders. "¡Nuestras fronteras deben cerrarse ya y España debe ser expulsada de Schengen!", ha aseverado desde sus redes sociales.

49.000 Marokkanen erbij. Het is siempre el mismo: links-liberale gekken die iedereen binnenlaten. Sánchez of Jetten het is één pot nat. Onze Nederlandse grenzen moeten NU dicht en Spanje moet UIT Schengen worden gezet!#grenzendicht pic.twitter.com/iPa8Lxg7uS — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 31, 2026

Posición de los países nórdicos

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha advertido a España que es importante "actúe con prontitud para recuperar el control de la situación y cumplir con sus compromisos en el marco de la cooperación de Schengen". "Si el desarrollo llegara a poner en riesgo la seguridad de Suecia o su situación migratoria, el gobierno está preparado para tomar las medidas necesarias para salvaguardar el orden y el control", ha sentenciado.

Det är viktigt att Spanien agerar skyndsamt för att återfå kontroll över situationen och uppfylla sina åtaganden inom Schengensamarbetet. Om utvecklingen skulle riskera att påverka Sveriges säkerhet eller migrationssituation är regeringen beredd att vidta de åtgärder som krävs… — Ulf Kristersson (@SwedishPM) July 31, 2026

Por su parte, el líder del partido Demócratas de Suecia, Jimmie Åkesson, ha calificado el asalto a Ceuta como una "invasión" y ha reclamado a España que cierre su frontera de inmediato. "Si no lo hacen, el país debería ser excluido del espacio Schengen", ha considerado. "Ese acuerdo está ahora, en la práctica, roto", ha considerado. La cooperación "corre el riesgo de colapsar".

Det här är inget mindre än en invasion. Spanien måste omedelbart stänga sin gräns. Gör de inte det bör landet uteslutas ur Schengen och gränserna mot Spanien stängas med omedelbar verkan. Överenskommelsen om fri rörlighet inom EU (Schengen) förutsätter ett stort ansvar för att… pic.twitter.com/eep6vtFyhb — Jimmie Åkesson (@jimmieakesson) July 31, 2026

Una posición que ha sido apoyada formalmente por Finlandia. "España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la inmigración irregular. Esto no puede continuar", ha señalado la ministra de Interior finesa, Mari Rantanen. "Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni", ha reclamado. "Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen".

Espanja on täysin epäonnistunut suojaamaan Schengen-alueen ulkorajan maahantunkeutumiselta. Näin ei voi jatkua. Kaikkien Euroopan maiden tulee tukea Melonin esitystä. Sellaiset maat jotka eivät täytä velvollisuuttaan suojata ulkorajaa, eivät voi olla Schengenin jäseniä. — Mari Rantanen (@MariPSRantanen) July 31, 2026

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha solicitado que se estudien todas las opciones, incluida la de excluir a España del Tratado de Schengen. "Es evidente que la UE debe dar de forma inmediata todos los pasos necesarios y considerar todas las posibilidades", ha indicado. La crisis migratoria registrada es Ceuta es una "amenaza" para toda Europa, ha concluido.

Marruecos debe intervenir

Por su parte, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha asegurado que resulta "crucial" proteger las fronteras de la Unión Europea y ha solicitado a Marruecos que "implemente de inmediato la orden de retorno" de sus ciudadanos.

Un aspecto en el que también ha insistido Úrsula von der Leyen. "Tengo confianza en que nuestra estrecha asociación con Marruecos ayudará a obtener resultados concretos", ha apuntado la presidenta de la Comisión Europea a través de X.

"Las imágenes que llegan desde Ceuta son inaceptables. No podemos permitir que nadie entre sin cumplir con nuestras normas", ha considerado. "Las devoluciones deben ser rápidas", ha reclamado. La institución, ha anunciado, ya está trabajando estrechamente con España para recuperar el control de la situación.