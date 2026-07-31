La surrealista estampa de la frontera de Ceuta: unos regresan a Marruecos mientras la riada no cesa en España

Ceuta vive horas críticas tras el paso incesante de miles de personas en las últimas horas que han dejado imágenes de absoluto terror en la ciudad. La política de puertas abiertas y la falta de firmeza institucional han convertido el paso fronterizo en una vía de doble sentido donde reina el caos, evidenciando una vez más la absoluta incapacidad de Moncloa para defender la soberanía nacional y coordinar una respuesta contundente.

Entre la multitud que invadió suelo español en una jornada donde las cifras batieron todos los récords rozando los 50.000 accesos, parece que muchos no han encontrado lo que buscaban y están volviendo a hacer el camino de vuelta, en el mismo punto desde el que ayer cruzaban a España, esta vez para volver a suelo marroquí.

Sin embargo, este goteo de algunos arrepentidos retornando a su país no se acerca a la cifra de la gran marea de inmigrantes que vimos ayer cruzar el espigón de Tarajal. La retirada de estos pequeños grupos no ha logrado mitigar las ansias de la inmensa mayoría, que sigue colándose en nuestro país por miles, ya sea a nado desafiando al mar o a pie. Todo ello ante la flagrante falta de contención de la diplomacia española, que deja al descubierto la vulnerabilidad de sus políticas migratorias.

En la ciudad autónoma el ambiente es de máxima saturación. Ante el desamparo central, las autoridades locales intentan desplegar un operativo de auxilio y reorganización policial para peinar las calles, localizar a las miles de personas que vagan por la ciudad y gestionar una acogida que desborda por completo cualquier infraestructura municipal.