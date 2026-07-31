La ciudad autónoma de Ceuta se enfrenta a una crisis migratoria de extrema gravedad que ha escalado en las últimas horas después de que decenas de miles de inmigrantes hayan entrado en la ciudad autónoma a través del mar durante el pasado jueves.

En las primeras horas de invasión, miles de personas han deambulado por las calles de la ciudad española, ocupando aceras, parques y playas, donde muchos de estos indocumentados han utilizado para dormir.

El movimiento se produce ante, como mínimo, la permisividad absoluta de Marruecos y unas semanas después de que el Tribunal Supremo haya decretado en una sentencia que aquellos inmigrantes llegados a territorio español a través del mar no pueden ser devueltos de forma inmediata al otro lado de la frontera.

Ante la incapacidad de contener esta presión insostenible, el presidente ceutí, Juan Vivas, ha reclamado la declaración de emergencia nacional, a la que el Gobierno se ha negado, si bien sí se ha comprometido una vista este viernes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la zona.

Comienzan a retornar voluntariamente a Marruecos

Miles de personas que entraron a Ceuta de forma masiva en las últimas horas están empezando a regresar voluntariamente a Marruecos por el espigón fronterizo, según ha podido comprobar Europa Press. Los retornos comenzaron a producirse a última hora de la noche.

A su vez, continúan entrando migrantes a la ciudad autónoma, si bien la afluencia, que no ha aflojado durante la madrugada, se ha ido reduciendo a primera hora de esta mañana, mientras miles de jóvenes han deambulado por las calles del municipio ceutí.