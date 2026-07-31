Otros 400 inmigrantes se cuelan por Melilla y "miles de personas se dirigen hacia la frontera"

La presión migratoria se extiende a Melilla. Después de que miles y miles de marroquíes —se cree que más de 20.000, aunque aún no hay cifras oficiales— llegaran a nado hasta la playa del Tarajal, protagonizando el mayor asalto de inmigrantes registrado nunca en Ceuta, otra avalancha de irregulares ha intentado entrar en España a través de Beni Enzar, Barrio Chino y el Dique Sur poco antes de las diez de la noche de este jueves.

Esta situación ha llevado al cierre de la frontera con Marruecos, según ha informado la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha instado a la población a seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales. Se calcula que entre 300 y 400 inmigrantes lograron su objetivo. Y, según ha informado la asociación mayoritaria de la Guardia Civil Jucil a través de X, "miles de personas siguen dirigiéndose hacia la frontera".

🔴 #URGENTE La presión migratoria no cesa. Entre 300 y 400 inmigrantes habrían entrado de forma irregular esta noche en Melilla. La Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local han sido desplegadas para hacer frente a una situación de máxima tensión. Las informaciones… https://t.co/O97VNL3l41 pic.twitter.com/YX7GNC6oCm — Jucil Nacional (@jucilnacional) July 30, 2026

Entre los vecinos de Melilla hay inquietud. Tienen miedo a que ocurra lo mismo que en Ceuta, donde la situación está "completamente descontrolada", en palabras del sindicato mayoritario de la Policía Jupol. Entretanto, la entrada de inmigrantes desde Marruecos ha bajado de intensidad pero continúa. "No hay guardias civiles suficientes para parar esa marea humana", aseveran desde la AUGC.

🔴 MELILLA Y CEUTA 🚨 Están entrando de forma masiva ahora mismo. ⚖️ En Melilla si se puede aplicar el rechazo en frontera. La realidad lo impide: no hay guardias civiles suficientes para parar esa marea humana. 👮 Les estamos pidiendo lo imposible ❤️ Toda nuestra fuerza a… pic.twitter.com/6Bu3zKIVWP — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) July 30, 2026

El nuevo intento de entrada masiva

Los primeros momentos de tensión se han vivido en la frontera de Beni Enzar. Un numeroso grupo de inmigrantes ha intentado llegar a Melilla a la carrera. Las Fuerzas de Seguridad del Estado han tenido que intervenir para contener la avalancha. Situación que se ha grabado desde el lado marroquí. Los testigos han compartido las imágenes en redes, lo que ha permitido registrar la forma de proceder de estas personas, divididas en distintos grupos e intentando cruzar la frontera en estampida.

Otros han intentado entrar por el Dique Sur, una infraestructura portuaria de unos 600 metros de longitud que funciona como frontera terrestre y marítima artificial entre España y Marruecos, que este jueves había sido cerrado al tránsito como medida preventiva. También se había dispuesto un importante despliegue de seguridad y se cortaron los accesos por carretera. Los inmigrantes llegaban a nado hasta la playa y se adentraban en el casco urbano a la carrera —para sortear a los agentes— por el barrio del Hipódromo.

Muchos de los marroquíes que han logrado cruzar a Melilla en las últimas horas lo han hecho a través de la frontera de Barrio Chino, donde se produjo el último intento de entrada masiva a la ciudad autónoma el 24 de junio de 2022. Las cámaras han podido captar a varios inmigrantes encaramados a la valla de este antiguo puesto fronterizo, que fue desmantelado hace varios meses, y trepar hasta pisar suelo español. Los efectivos policiales desplegados en la zona se han visto obligados a efectuar disparos disuasorios para tratar de contener al grupo.