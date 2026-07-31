Sánchez responde con chulería a los países europeos que le critican por el desastre de Ceuta

Al presidente del Gobierno, que ha calificado en su comparecencia desde Ceuta la entrada masiva de miles de inmigrantes como una violación de la integridad territorial de España —aunque sin señalar a nadie de la misma— parece que no le ha sentado nada bien que varios países europeos, encabezados por la Italia de Giorgia Meloni, estén pidiendo que España sea excluida del espacio Schengen.

En un mensaje en X ha respondido con chulería, sacando pecho de unos números que, como poco, reflejan que está fuera de la realidad, que no entiende lo que está pasando en Ceuta o, lo que es peor, que sí lo entiende pero opta por hablar de una realidad paralela, como si una invasión de 60.000 inmigrantes ilegales en apenas unas horas en una ciudad de 85.000 habitantes, que es lo que se ha producido, fuese lo mismo que los flujos migratorios que todos los años se producen hacia países europeos en diferentes intentos, en según qué circunstancias y en diferentes fronteras.

Pero lo importante para Pedro Sánchez es intentar crear un relato y un argumentario que repitan los medios afines para salvar la crisis de imagen y reputacional que la situación en Ceuta ha creado en la opinión pública, no sólo la nacional, sino la internacional. España es, para mal, portada de todos los medios de comunicación.

"La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no. Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex: Por Italia: 478.600 Por los Balcanes occidentales: 340.600 Por Grecia: 259.800 Por España: 234.760 Por la frontera oriental: 48.000 No es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida", ha escrito el presidente del Gobierno.

La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no.

👇🏼 Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex: Por Italia: 478.600

Por los Balcanes occidentales: 340.600

Por Grecia: 259.800

Por España: 234.760

Por la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

Esos datos no dicen nada de lo que ha pasado en Ceuta en las últimas horas. La entrada de 60.000 inmigrantes en una ciudad de 85.000, que son los que tiene la ciudad autónoma, equivaldría a que, en pocas horas, entrasen más de 30 millones de inmigrantes en un país como España. El mensaje de Pedro Sánchez habla de entradas de inmigrantes para un periodo de 5 años, no para una invasión en unas pocas horas.

Por otra parte, no puedes aludir a algo tan grave como que se ha producido una violación de la integridad territorial de España y tratar de quitar importancia a la situación sacando pecho con un ranking de los flujos migratorios en diferentes fronteras de países europeos. Como argumento, es muy pobre para la gravedad de lo que realmente está ocurriendo en Ceuta: un aviso de que Marruecos puede invadir Ceuta cuando quiera y como quiera.