Vecinos de Ceuta denuncian intentos de entrar en casas y una creciente sensación de miedo

La ciudad autónoma de Ceuta se enfrenta a una crisis migratoria de extrema gravedad que ha escalado en las últimas horas después de que decenas de miles de inmigrantes hayan entrado en la ciudad autónoma a través del mar durante el pasado jueves.
El movimiento se produce ante, como mínimo, la permisividad absoluta de Marruecos y unas semanas después de que el Tribunal Supremo haya decretado en una sentencia que aquellos inmigrantes llegados a territorio español a través del mar no pueden ser devueltos de forma inmediata al otro lado de la frontera.
Ante la incapacidad de contener esta presión insostenible, el presidente ceutí, Juan Vivas, ha reclamado la declaración de emergencia nacional, a la que el Gobierno se ha negado, si bien sí se ha comprometido una vista este viernes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la zona.
Más de 37.500 migrantes de los 50.000 que han entrado de forma irregular a Ceuta en las últimas horas han retornado ya a Marruecos hasta las 15:30 horas de este viernes, según ha confirmado Interior. Se trata del 75% de los que habían entrado.
El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ha ofrecido el apoyo de su Gobierno a España ante la crisis migratoria que atraviesa Ceuta por la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos. En declaraciones a medios británicos desde Sheffield, Burnham ha señalado que se trata de una cuestión que compete "por encima de todo" a España, aunque confirmó que Londres mantiene contacto con las autoridades españolas para ofrecer ayuda y analizar las implicaciones de la situación.
Sus palabras contrastan con la postura de algunos países de la Unión Europea, como Italia o Finlandia, que han criticado la gestión del Gobierno español y han planteado medidas como la suspensión de España del espacio Schengen. Por su parte, el líder de Reform UK, Nigel Farage, acusó al Ejecutivo español de haber favorecido la crisis con sus políticas migratorias y reclamó una respuesta más firme por parte de Europa.
El paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre Melilla y Marruecos, permanece cerrado desde la noche del jueves por la presión migratoria y, por el momento, no tiene fecha de reapertura. La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha explicado que la decisión dependerá exclusivamente de que pueda garantizarse la seguridad en la zona y de que el perímetro fronterizo quede completamente despejado.
Mientras tanto, las administraciones trabajan en alternativas para atender a las más de 1.000 personas y 500 vehículos, en su mayoría viajeros de la Operación Paso del Estrecho, que permanecen bloqueados en la ciudad. Entre las opciones que se estudian figuran la habilitación de recursos de atención para los afectados y la coordinación con la naviera Baleària para ofrecer soluciones mientras persista el cierre del paso fronterizo.
El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha asegurado que no se están produciendo movimientos de inmigrantes desde Ceuta hacia otros Estados miembro y ha reafirmado el apoyo de la Comisión Europea a España para gestionar la crisis. Ha recordado que el Código de Fronteras Schengen mantiene controles específicos para Ceuta y Melilla y ha destacado la cooperación con Marruecos para facilitar el retorno de quienes entran de forma irregular.
Por su parte, la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, ha defendido que la cooperación entre la UE y Marruecos es "esencial" y ha afirmado que sigue de cerca la situación. Además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado de "inaceptables" las imágenes de Ceuta y ha reclamado frenar de inmediato las llegadas irregulares.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha ironizado sobre la crisis migratoria en Ceuta y ha felicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su política migratoria. En un mensaje en redes sociales, le ha instado a "abrir las puertas de España" y conceder refugio a los residentes de Gaza que deseen emigrar.
El portavoz del Consejo valenciano, Miguel Barrachina, ha expresado la "hondísima preocupación" del Gobierno valenciano por la crisis migratoria en Ceuta y ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una "doble negligencia". Según ha sostenido, el Ejecutivo central ha favorecido un "efecto llamada extraordinario" con sus políticas de regularización de inmigrantes y, al mismo tiempo, ha demostrado una "incapacidad para controlar nuestras fronteras".
Además, ha advertido de que la llegada masiva de inmigrantes supondrá un aumento del gasto social, sanitario y educativo sin planificación previa y ha reclamado al Gobierno que recupere el control fronterizo. Barrachina también ha alertado de que la Comunidad Valenciana afronta una "saturación extraordinaria" en los recursos de acogida de menores, por lo que teme no poder atender un eventual reparto desde Ceuta. Asimismo, ha cuestionado la actuación del Ejecutivo en la vigilancia de la frontera y ha criticado que España haya perdido credibilidad ante sus socios europeos.
El vicepresidente primero de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado que también se puso en contacto con el consejero de Presidencia ceutí para reiterar ese mensaje de apoyo y hermanamiento. Además, ha reclamado una respuesta inmediata del Gobierno central y responsabilizó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de la situación, al considerar que la crisis es consecuencia de su "descontrol, descoordinación y demagogia irresponsable".
Sanz ha calificado de "inconcebibles" las declaraciones del Gobierno sobre la suficiencia de los efectivos de seguridad desplegados en Ceuta y ha asegurado que la realidad demuestra una situación "insostenible" y de "caos absoluto". Asimismo, ha expresado su preocupación por la falta de reacción del Ejecutivo y ha advertido de que esta crisis está generando inquietud en otros países europeos, con posibles consecuencias negativas para la imagen de España. Según ha afirmado, la gestión de la inmigración requiere responsabilidad y no decisiones basadas en la demagogia.
Dos personas que viven en Ceuta —consultadas por Libertad Digital—aseguran que se están produciendo intentos de entrar en viviendas y que la situación se agrava con el paso de las horas debido a la falta de agua y comida.
Afirman que muchos vecinos prefieren no salir de casa por miedo y que existe una creciente preocupación entre la población.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mantenido conversaciones con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, para trasladarle la solidaridad del Gobierno andaluz y del pueblo andaluz ante la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos. Moreno ha expresado su apoyo a Ceuta, a la que ha definido como un "pueblo hermano", y ha querido mostrar el respaldo institucional de Andalucía en un momento de especial dificultad.
La crisis migratoria que atraviesa Ceuta, con unas 50.000 personas que han accedido a la ciudad autónoma en dos días, de los que ya han retornado más de 25.000, ha dejado cifras de entradas irregulares superiores a las registradas en todo el año pasado en el conjunto de España, cuando se contabilizaron 36.775.
Además, al menos 34 personas han fallecido durante esta crisis al intentar llegar a nado la costa ceutí.
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ve "incompetencia" del Gobierno en la crisis migratoria en Ceuta, y ha afirmado que por culpa de la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Europa se ha encendido la luz de alarma y se ha vuelto a poner en crisis el acuerdo de Schengen.
Lo ha dicho este viernes en un artículo publicado en X bajo el título 'El fracaso español en política migratoria preocupa a Europa. Los catalanes no podemos pagar la factura', en el ha afirmado que le ha sorprendido que "el Estado español se haya dejado coger a contrapié y no haya estado al nivel".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido despedido con insultos, gritos y pitidos de Ceuta, donde se ha desplazado este viernes para seguir sobre el terreno la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma, y tras realizar una declaración institucional en solitario sin el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en una visita que ha durado apenas tres horas.
Después de comprobar en persona el estado de la frontera y de mantener una reunión con Vivas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y otras autoridades policiales y de la Delegacion del Gobierno, Sánchez ha abandonado el Palacio de la Asamblea de Ceuta, y en el exterior le esperaban congregados centenares de manifestantes en un ambiente de fuerte tensión con dispositivo policial reforzado.
Entre los congregados se encontraban varios diputados ceutíes de Vox, que han jaleado los gritos e insultos de los manifestantes que estaban esperando la salida del presidente del Gobierno, agolpados detrás de unas vallas a unos 50 metros de distancia.
Más de 25.000 inmigrantes han retornado ya a Marruecos de los aproximadamente 50.000 que han entrado de forma irregular a la ciudad autónoma de Ceuta desde la madrugada del viernes 30 de julio.
Así lo informa el Ministerio del Interior, que calcula que desde esta mañana y hasta las 13.30 horas ya han salido desde Ceuta hacia Marruecos más de 25.000 inmigrantes.
Una cifras que aumentarán a lo largo de la jornada, ya que las salidas de la ciudad autónoma se están produciendo a un ritmo muy alto, de 150 personas por minuto.
La ministra de Defensa asegura que el ejército "va a apoyar" a la población de Ceuta pero advierte que "no estamos en una guerra". Asegura que la actuación del ejército se llevará a cabo "con mucha prudencia y mucha discreción".
En opinión de Margarita Robles los únicos responsables de lo ocurrido son "las mafias" que "engañan a la gente".
Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han coincidido este viernes en considerar "insuficientes" los refuerzos desplegados en Ceuta para hacer frente a la crisis migratoria y han advertido de que la ciudad autónoma continúa inmersa en una situación "caótica", con agentes "desbordados" y multitud de inmigrantes dispersos por las calles. "Es un descontrol absoluto", han resumido desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
Las organizaciones consultadas por Europa Press coinciden en que el despliegue del Ejército y de otros efectivos desde la Península ha supuesto un "apoyo", pero sostienen que no ha permitido recuperar el control de la situación y reclaman más medios personales y materiales, además de una respuesta "más rápida" por parte de las administraciones.
El numero de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende a 34, han informado a EFE fuentes policiales.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha cifrado en 60.000 los inmigrantes que han entrado a la ciudad autónoma desde Marruecos por la crisis migratoria desatada este jueves.
"Es imposible asumir esta situación", ha asegurado en rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Agradece a las autoridades marroquís para facilitar la repatriación de los inmigrantes irregulares que llegaron ayer. Una interlocución con Marruecos que ha calificado como muy razonable.
Sánchez anuncia boyas en el espigón para crear una barrera de contención y física para que se pueda facilitar la repatriación en frontera.
Autobombo de Sánchez que dice que han aumentando los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que combinado con la presencia del Ejército de Tierra, lo que pretende es garantizar esa presencia en las calles de Ceuta para garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos ceutís.
"Esta situación es inédita y rompe con la tónica que veníamos registrando en toda España año a año de reducción de la llegada de inmigrantes irregulares", dice el presidente.
"Lo que ha sucedido es la violación de la integridad territorial de España y de las fronteras de una ciudad española", dice el presidente del Gobierno.
A continuación ha asegurado que han tenido contactos con las autoridades marroquís y ha dicho que "lo que subyace es la lectura interesada de las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del TS mediante el cual se dice que no tiene encaje en la repatriaciones en frontera de aquellas personas que entren a nado en España".
"El Gobierno de España va a utilizar todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ceutís, la convivencia en Ceuta, además de un compromiso rotundo del Gobierno con el presente y futuro con la ciudad autónoma de Ceuta", dice Sánchez.
"Toda España está con ellos y el Gobierno de España está con la ciudad de Ceuta", dice Pedro Sánchez.
"Es un ataque y violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido ayer merece todo nuestro rechao y toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y consideración de deplorable la violación y el ataque a la identidad territorial de una ciudad española como Ceuta".
El popular Miguel Tellado comparece ante los medios y recuerda que "Ceuta es España", como cualquier otra ciudad y que "si el Gobierno no sabe defender España mejor que deje paso a otro". Se pregunta: "¿A qué espera Sánchez?" para actuar.
Unas 49.000 personas cruzaron este jueves 30 de julio desde Marruecos a Ceuta de forma irregular según las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), y 19 personas han fallecido ahogadas intentando alcanzar la costa de la ciudad autónoma.
Aunque el Gobierno todavía no ha ofrecido datos oficiales de los inmigrantes que ingresaron a territorio nacional tras la llegada masiva que empezó este jueves y se prolongó durante todo el día, el DSN, organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, recogió esta cifa en un documento que se publicó este viernes y posteriormente fue borrado.
"España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la inmigración irregular. Esto no puede continuar. Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni, ha señalado la ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, en referencia a la posibilidad de echar a nuestro país del área de libre circulación de ciudadanos europeos planteada por la primera ministra italiana tras la entrada masiva de marroquíes a través de Ceuta. "Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen", ha sentenciado a través de su perfil en X.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado pasadas las 11.40 horas de este viernes al Helipuerto de Ceuta para atender en persona la evolución de la crisis migratoria. Ha sido recibido con insultos dirigidos contra él y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por un grupo de unos cuarenta ciudadanos congregados en las inmediaciones.
El presidente ha aterrizado en la ciudad autónoma acompañado de un amplio dispositivo de seguridad, con presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en las inmediaciones del helipuerto, donde se habían concentrado decenas de personas, entre ellas feriantes que protestaban por el cierre de la Feria de Ceuta.
En un ambiente caldeado, los asistentes han acusado a Sánchez de "arruinar la hostelería", "vender a España" y "desproteger la frontera", además de calificarle de "hijo de puta", y también han lanzado cánticos homófobos dirigidos al titular del Interior.
El numero de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de Ceuta ha ascendido a 24, después de que a lo largo de esta mañana hayan sido recuperados otros seis cuerpos, tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, han informado a EFE fuentes policiales.
La consejera andaluza de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López (PP-A), ha considerado este viernes que "lo que está ocurriendo en Ceuta", con la llegada de miles de personas en las últimas horas desde Marruecos, es "el reflejo de esa política caótica en materia migratoria que lleva" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha urgido a asumir su "responsabilidad" en esta cuestión.
Loles López ha criticado la política migratoria del Gobierno de Sánchez, y ha censurado que "nunca ha habido en estos años ni coordinación ni planificación". Además, ha aseverado que en Ceuta "está ocurriendo algo que es más que evidente", que "mirar para otro lado, como ha venido haciendo todo este tiempo" el jefe del Ejecutivo, "ya no sirve".
Las autoridades de Países Bajos han mostrado este viernes su "preocupación" ante la crisis migratoria que está viviendo Ceuta y han pedido al Gobierno español hacer "lo necesario" para "proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea".
"Desarrollos preocupantes en Ceuta. Confiamos en que España haga lo necesario para proteger las fronteras exteriores de la UE y en que Marruecos también tome las medidas adecuadas", ha aseverado el ministro de Exteriores neerlandés, Tom Berendsen.
El Ministerio del Interior ha informado de que según sus estimaciones unos 49.000 inmigrantes han entrado en Ceuta por mar y tierra desde Marruecos en las últimas 24 horas, según Reuters.
La Policía Nacional y la Policía Local se encuentran desplegados por el centro de Ceuta desde primera hora de la mañana para desalojar a los inmigrantes la zona antes de la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y está vallando las calles por las que va a pasar.
Así, las autoridades han vallado el tramo de la avenida Alcalde Sánchez Prado donde se ubica el Palacio Autonómico, lugar en el que el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, recibirá al socialista a las 12:00.
En paralelo, los servicios de limpieza de la ciudad se encuentran limpiando las playas y las calles de las inmediaciones del Ayuntamiento para dejarlas a punto.
Hasta este momento no se había producido un despliegue así en el centro de la ciudad, donde siguen deambulando miles de inmigrantes.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha decidido suspender las Fiestas Patronales, que se iban a inaugurar este sábado, como consecuencia de la masiva entrada de personas.
La medida se ha llevado a cabo debido a una "situación excepcional" que está viviendo la ciudad en las últimas horas, según ha informado el Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas (PP) en un comunicado.
La llegada de miles de inmigrantes y el "consiguiente escenario de incertidumbre, inestabilidad y preocupación" que se ha generado en la ciudad ha provocado la suspensión de la Feria de Ceuta, que estaba prevista del 1 al 8 de agosto en honor a la Virgen de África.
El ministro francés de Interior, Laurent Nuñez, afirmó este viernes que se reforzarán los controles en la frontera con España y que está en contacto con el Gobierno español por la crisis de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a la ciudad norteafricana española de Ceuta.
"Ante la situación observada en el enclave de Ceuta, desde ayer por la noche he dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española. Además, he activado la Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida para llevar a cabo controles exhaustivos", indicó Nuñez en su cuenta de X.
La Guardia Civil ha localizado la pasada madrugada los cuerpos sin vida de tres inmigrantes que trataron de cruzar a Ceuta de manera irregular.
Estos hallazgos se suman a los 16 ahogados encontrados a lo largo del jueves, cuando fuentes policiales estiman que accedieron más de 20.000 personas bordeando el espigón del Tarajal.
En lo que va de año se han recuperado ya 49 cadáveres de inmigrantes ahogados en aguas de Ceuta.
La líder del partido francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha acusado al Gobierno de España de "alentar la entrada masiva de inmigrantes" en el territorio español y ha pedido reforzar los controles en Francia, unas palabras que llegan después de que miles de migrantes hayan accedido desde el jueves a la ciudad autónoma de Ceuta.
"Ante las entradas masivas y coordinadas de inmigrantes en España, alentadas por el Gobierno español, Francia debe sin demora reforzar los controles en sus fronteras", ha aseverado la política francesa.
Así, ha afirmado que Francia apostará por "detener esta locura reservando la libre circulación del espacio Schengen a los nacionales de la Unión Europea", tal y como ha señalado en un comunicado difundido en redes sociales.
Cientos de personas han protagonizado en las primeras horas de este viernes violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla.
Desde la localidad marroquí de Castillejos, fronteriza con la ciudad norteafricana española de Ceuta, grupos de personas intentaron forzar la valla y lanzaban piedras contras las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.
Los efectivos marroquíes lograron replegar inicialmente a los inmigrantes hacia el lado marroquí de la frontera, pero los grupos regresaron poco después con un número mayor de personas y comenzaron a lanzar pierdas contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersarlos.
El rey Felipe VI mantuvo anoche conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, para analizar la crisis migratoria en la ciudad autónoma tras la entrada irregular por el mar de miles de personas procedentes de Marruecos.
Según informó el Palacio de La Zarzuela, el Rey telefoneó ayer por la noche tanto al jefe del Ejecutivo central como al responsable de la ciudad autónoma para interesarse por la situación que se vive en Ceuta.
La frontera entre Melilla y Marruecos, la de Beni Enzar, permanece cerrada en estos momentos, pasadas las 08.30 horas del viernes, como consecuencia del intento de entrada masiva registrado desde las 22.00 horas del jueves en distintos puntos del perímetro fronterizo de Melilla.
El operativo de seguridad afectó al principal paso entre España y Marruecos y coincidió con intentos de acceso por las zonas de Barrio Chino, Farhana y el Dique Sur. La Delegación del Gobierno confirmó el cierre del paso fronterizo, una medida adoptada mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trataban de controlar la situación.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado hoy la debilidad de la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, y le ha exigido que defienda la integridad territorial y la seguridad nacional. Para ello ha reclamado utilizar "instrumentos excepcionales" para recuperar el control, un despliegue masivo de medios y la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso.
En un apunte en su cuenta de X, el líder 'popular' ha recalcado que "a Ceuta ha seguido llegando gente toda la noche y quienes están sobre el terreno describen una ciudad ocupada, sin que se esté haciendo nada suficiente para evitarlo". Y ha añadido que en Melilla también han entrado unos 400 irregulares.
Cientos de personas que entraron a Ceuta de forma masiva en las últimas horas están empezando a regresar voluntariamente a Marruecos por el espigón fronterizo, según ha podido comprobar Europa Press. Los retornos comenzaron a producirse a última hora de la noche.
A su vez, continúan entrando migrantes a la ciudad autónoma, si bien la afluencia, que no ha aflojado durante la madrugada, se ha ido reduciendo a primera hora de esta mañana, mientras miles de jóvenes han deambulado por las calles del municipio ceutí.
"La sensación es de incomodidad y de incertidumbre y la ciudadanía entiende que no todos los que han entrado vienen a hacer algo malo pero no están recibiendo la atención que corresponde", ha dicho la periodista de El Pueblo de Ceuta.
Ha dicho que las cafeterías, centros comerciales, supermercados y tiendas están cerradas tras la avalancha de inmigrantes.
Gabriela Sardá, periodista de El Pueblo de Ceuta, ha dicho en Es la Mañana de Federico que más de 20.000 personas entraron de forma ilegal en Ceuta. "Esta mañana seguía el flujo de entrada de inmigrantes, pero más controlado porque el Ejército había dispuesto los tanques justo a la entrada de la ciudad", ha añadido.
También ha dicho que hay inmigrantes que han emprendido el retorno hacia Marruecos.
Ángel Víctor Torres ha señalado que España aplicará los convenios migratorios que ha firmado con países como Marruecos para "devolver" a las personas que han llegado de forma masiva en Ceuta.
"Se va a establecer lógicamente lo que es el marco que existe con respecto a los convenios migratorios que tenemos firmados con varios países, entre ellos Marruecos, también Mauritania y Senegal", ha afirmado en una entrevista en 'La Radio Canaria', recogida por Europa Press.
Antonio García explica que "aquí en Ceuta hay una plantilla de 580 policías, no hay más, hacen falta refuerzos" y además cuenta que están "con las manos atadas, porque las leyes no nos amparan, no se puede hacer nada".
El delegado en Ceuta de JUPOL, Antonio García, señala que entre los ilegales que han entrado en Ceuta "hay algunos que ya han sido expulsados de España y de otros países europeos" y señala que entre la población ceutí "hay mucho miedo".
"Prácticamente se ha duplicado la población, si digo 50.000 igual me quedo hasta corto", explica en Es la Mañana de Federico Antonio García, delegado en Ceuta de JUPOL. "Han intentado entrar en comercios, viviendas, colegios, porque claro no tienen sitio donde estar".
Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado, según ha podido comprobar Europa Press.
Miles de inmigrantes han accedido desde este jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España.
El director de Es la Mañana de Federico analiza lo que ocurre en Ceuta: "Estamos ante un acto de guerra y el Gobierno no quiere enterarse de que estamos ante un acto de guerra". Jiménez Losantos reclama la aplicación de las medidas de excepción que recoge la Consitución.
Marruecos ha reforzado la seguridad sobre la frontera de Ceuta, lo que no ha impedido que miles de personas se resistan a abandonar la zona y crucen por la costa al enclave español en medio de esporádicos brotes de violencia, en la crisis migratoria bilateral más grave desde 2021, que ha dejado al menos 18 muertos.
Las autoridades marroquíes han endurecido los controles en las últimas horas para bajar la presión sobre la frontera, pero miles de personas, en su mayoría jóvenes, se han refugiado en las colinas próximas y han llegado a lanzar piedras a las fuerzas de seguridad.
El PP y Vox han señalado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por criticar al Gobierno de Giorgia Meloni y convocar al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, después de que el ministro de Exteriores de esta país, Antonio Tajani, haya propuesto el cierre del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta.
"Es una vergüenza que el primer 'tuit' del ministro de Exteriores de España en la crisis migratoria más grave de nuestra historia sea para confrontar con un país socio antes que explicar a los ciudadanos qué está haciendo para recuperar el control de nuestras fronteras y devolver a los 20.000 ilegales que han invadido nuestro país", ha criticado la vicepresidenta del Grupo Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en un mensaje publicado en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, también ha calificado de "absolutamente lamentable" que, ante "una invasión de miles de marroquíes violentando nuestras fronteras", el mensaje de Albares contra el Gobierno de Meloni sea el "único" que "se ha dignado a poner el ministro de Exteriores en todo el día".
"Son unos traidores a la patria y no merecen un segundo más el puesto que ocupan", ha indicado en una publicación en redes sociales la portavoz parlamentaria de Vox.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permite "la invasión de España por Ceuta" --en relación con la entrada masiva de migrantes este jueves en la ciudad autónoma-- para "intentar ocultar todos sus juicios".
"Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega", ha escrito Ayuso en su cuenta de 'X', recogido por Europa Press.
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha cifrado en "unas 400 como mucho" las entradas irregulares de personas inmigrantes que se habrían producido este jueves en la ciudad autónoma, en medio de la crisis migratoria desatada en Ceuta, a propósito de la llegada de miles de inmigrantes que han flanqueado el vallado para entrar en territorio español.
"Según las informaciones que poseo, no sé si habrán conseguido entrar sobre unos 300 o 400 como mucho", ha manifestado Imbroda en una entrevista en la cadena Cope en la cual ha considerado que la ciudad autónoma vive un "efecto simpatía" con respecto a "lo dantesco de Ceuta", aunque ha remarcado que "no tiene comparación".
Las unidades a cargo del control fronterizo en Ceuta han recuperado del agua los cuerpos sin vida de 16 personas en las últimas 24 horas. Ya son 47 los extranjeros localizados muertos en aguas ceutíes en el intento de cruzar a nado desde Marruecos en lo que va de año.
A lo largo de la tarde de este jueves, la Guardia Civil ha identificado a 15 personas fallecidas en el agua. En la mañana fue Salvamento Marítimo el que encontró otro cuerpo sin vida.
En la tarde del miércoles se localizaron otros dos. De este modo, pronto se superado la cifra de muertos con la que finalizó el pasado año, de 46 en total.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado este viernes al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, después de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, haya propuesto el cierre del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta.
En un mensaje de 'X', el jefe de la diplomacia italiana se ha mostrado a favor de la medida, al tiempo que ha afirmado que la "inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional", achacando la crisis migratoria a la regularización extraordinaria de migrantes.
"Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos", ha escrito Tajani.
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha vinculado la crisis migratoria que se ha producido este jueves en Ceuta --con la llegada de miles de inmigrantes que han flanqueado el vallado para entrar en territorio español-- a la regularización de inmigrantes que impulsó el Gobierno el pasado abril.
"A nadie puede sorprenderle que miles de personas quieran entrar en un país que regulariza a más de un millón de inmigrantes irregulares de un día para otro", ha afirmado el dirigente 'popular' a través de una publicación esta tarde en 'X', recogida por Europa Press.
Además, ha asegurado que los inmigrantes llegan "con la expectativa de que Pedro Sánchez les convierta más pronto que tarde en ciudadanos españoles", y ha criticado que el Ejecutivo esté mandando el mensaje de que "los que vengan" serán nacionalizados "pronto".
Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada al caer la noche de este jueves, según ha podido comprobar Europa Press. Desde primera hora del día miles de inmigrantes han accedido a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma.
A media tarde, Interior anunció que había acordado con Marruecos la devolución "lo antes posible" de "todos" los migrantes que habían entrado ilegalmente a Ceuta. Mientras, efectivos militares han sido desplegados en la frontera junto a la Guardia Civil y tambien para garantizar la seguridad en el conjunto de la ciudad autónoma.
A lo largo de la tarde, una parte de los comercios habían decidido cerrar temporalmente, según ha comprobado Europa Press, entre ellos el Centro Comercial Parques de Ceuta, los supermercados Día, Carrefour o las tiendas Kiabi o MGI.