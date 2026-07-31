Un grupo de marroquíes rodea a una vecina de Ceuta en pleno directo: "Tengo miedo, estoy temblando"

Comercios cerrados, supermercados sin actividad y vecinos que aseguran sentirse incapaces de hacer una vida normal. Ese es el escenario que, según denuncian algunos residentes, se vive en Ceuta en plena crisis tras la entrada irregular de unos 50.000 inmigrantes a la ciudad, en base a los primeros cálculos que manejan las fuerzas de seguridad.

Así lo ha relatado Rocío Gil, vecina de Ceuta, durante una intervención en Espejo Público, donde ha explicado entre lágrimas cómo está viviendo la situación. "La seguridad brilla por su ausencia, nos sentimos desamparados, nos sentimos abandonados. Estamos paralizados, esto ha paralizado una ciudad completamente entera", ha asegurado.

Según ha explicado, muchos comercios permanecen cerrados y los vecinos no pueden acudir a comprar porque "los supermercados están cerrados porque ellos entran a robar". De hecho, ella misma ha contado que trabaja en una finca de eventos donde "esta noche han entrado a robar 200 personas". "Estamos totalmente desolados, el panorama es catastrófico", ha resumido.

"Mirar a mi alrededor, es que es alucinante, es que poneros en nuestro lugar. Vosotros si estuvierais aquí, ¿dejarías salir a la calle a vuestros hijos y a vuestras hijas? No, es inseguro", ha dicho, rodeada por un grupo de jóvenes marroquíes que han cruzado la frontera. Durante la conexión, tanto la reportera como la vecina han tenido que pedirles en varias ocasiones que les dejaran espacio para poder continuar con la intervención.

"No podemos llamar a la Policía ni a la Guardia Civil porque no dan abasto, necesitamos ayuda urgente. No podemos contar con la Policía Nacional ni la Guardia Civil porque el señor Fernando Grande-Marlaska no ha declarado que hay una emergencia nacional. Si no está la emergencia nacional ahora, ¿cuándo va a estar? Esto es una emergencia nacional de manual, de libro, nos están invadiendo", ha denunciado la ceutí.

Durante su intervención, Rocío también ha pedido un mayor despliegue de efectivos en la ciudad: "Que blinden la ciudad, necesitamos la Policía y la Guardia Civil en la calle, necesitamos los militares en la calle". Lo ha hecho visiblemente emocionada y con "miedo". "Estoy rodeada, tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo, si tengo ganas hasta de llorar? Estoy temblando", ha expresado.

"Sabemos que se cuentan ya más de 70.000 personas... Somos casi 80.000 ceutíes los que vivimos aquí", ha señalado, antes de preguntarse: "¿Dónde están nuestros derechos como españoles? ¿Dónde están nuestros principios como españoles?".

"Esto es una invasión, han empezado por Ceuta, pero esta es la frontera a España, la frontera a Europa. Hoy ha sido Melilla, mañana será Canarias, pasado será Tarifa", ha advertido entre lágrimas, antes de desatar el aplauso y los vítores del grupo de inmigrantes que se encontraba detrás.

Más tarde, ya desde su casa, Rocío ha vuelto a conectar con el programa. Al ser preguntada por la comparecencia que va a ofrecer el presidente del Gobierno desde Ceuta, ha respondido: "De Pedro Sánchez no se puede esperar nada, solo la dimisión, queremos que se vaya ya, estamos vendidos".