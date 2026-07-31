Vecinos y turistas se van ante los incidentes: "Hemos visto una avalancha en Mercadona"

La entrada en Ceuta de unos 60.000 inmigrantes en apenas unas horas en un asalto que ha dado la vuelta al mundo ha llevado a vecinos de la ciudad y turistas a marcharse a la península a la espera de que la situación "se normalice".

Varios vecinos han relatado, en declaraciones a Europa Press, que han decidido coger el ferry hacia Algeciras ante el temor a incidentes y ante la falta de suministros en la ciudad, donde los comercios permanecen cerrados.

Entre los testimonios recogidos en el puerto por la agencia, se encuentra el de Mari Carmen, ciudadana ceutí que ha comprado esta misma tarde un billete de barco para ir a casa de su hija en Algeciras, con la intención de regresar a Ceuta "cuando se normalice" la situación.

"Me da mucha pena, todo es muy triste y ellos no tienen culpa", ha afirmado al ser preguntada sobre cómo ve la situación en la Ciudad Autónoma, si bien ha admitido que tiene "miedo" y que cerca de su casa ha habido altercados con varios inmigrantes.

Ana y José, en cambio, parten a Algeciras ante la imposibilidad de comprar comida en el supermercado, ya que están cerrados por recomendación de las autoridades locales. "Hemos visto que en Mercadona había una avalancha, y estábamos sin comida y sin leche para mi hijo", han relatado.

La pareja ha dejado a su hijo de cinco años a cargo de familiares, y tienen intención de volver este sábado a Ceuta una vez hayan podido hacer una compra con todo lo necesario.

Entre los afectados también se encuentran turistas. Ahmed, ciudadano español, y su pareja, Wesal, viven en Bruselas (Bélgica) y habían decidido pasar sus vacaciones en Ceuta, pero ante la inseguridad que han presenciado en las calles han adelantado su vuelta a casa.

"No hemos podido comprar comida ni bebida. Mi mujer tiene miedo", ha relatado Ahmed, que ha contado a esta agencia que planeaban quedarse en la ciudad hasta el próximo día 5 de agosto. "España se queda en mi corazón, volveré a Ceuta cuando aseguren que esto no pasa de nuevo", ha confesado.

Trabajadores de las tres principales empresas de ferries entre Ceuta y Algeciras consultados por Europa Press han asegurado que la venta de billetes desde la Ciudad Autónoma hasta la Península se ha incrementado de manera inusual por estas fechas, marcadas por el inicio de la tradicional feria ceutí.

Cuentan que varios clientes les han trasladado que se marchan hacia Algeciras ante la situación en la ciudad, y que algunos de ellos incluso han optado por no comprar aún el billete de vuelta. Preguntados por una cifra exacta del aumento en el número de billetes, han preferido no responder.

Beatriz, también ciudadana de Ceuta, sí ha comprado billete de vuelta, ya que tiene intención de regresar una vez pase el fin de semana. "Voy a Algeciras porque allí tengo una casa", ha indicado, añadiendo que estaba sola en la ciudad porque su pareja e hijo se encuentran fuera.

"Tengo sentimientos encontrados, sobre todo porque hay muchos niños. Pero también me da miedo, se nota que hay mucha inseguridad", ha explicado.