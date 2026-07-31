Zapatero ingresó más de 3 millones de euros entre 2020 y 2025 en sus cuentas personales

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ingresó más de 3 millones de euros entre los años 2020 y 2025, lapso de tiempo en el que se enmarca la investigación del magistrado instructor de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

El exlíder del PSOE se encuentra investigado por haber utilizado su influencia en Administraciones Públicas para conseguir ayudas y concesiones a cambio de presuntas mordidas. En un mitin que tuvo lugar en octubre de 2021 durante el 40º Congreso del partido que ahora lidera Pedro Sánchez, Zapatero aseguró: "Ser socialista es tener poco y estar dispuesto a dar mucho".

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el titular del Juzgado de Instrucción Central Número 4 de la Audiencia Nacional señala que los ingresos —algunos de ellos se enmarcan en la investigación y de otros no existe sospecha de que hayan sido un pago por influir en administraciones públicas— de Zapatero llegan a un total de 3.094.500 euros.

"José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 490.780 euros desde Análisis Relevante entre 2020 y 2025, además de un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades: 851.180 euros de Kreab Iberia; 649.552 euros de Thinking Heads Group; 31.766 euros de Thinking Heads Américas; 352.980 euros de Gate Center; 200.000 euros de Focus Social Research; 159.034 euros de Chinalink; 104.410 euros de Mimo Advisors; 105.000 euros de Kreab Worldwide; 53.000 euros de Bright Digital Solutions; 49.758 euros de Yuewee International Trade y 47.120 euros del Zayed Award", apunta el magistrado haciendo referencia a los datos que han sido analizados por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Audiencia Nacional.

Además, el auto explica que, de los mencionados pagos, destacan no solo los realizados a través de las empresas que forman parte del complejo entramado societario destinado a blanquear presuntas mordidas; sino que también los pagos realizados por Focus Social Research. Se trata de la empresa peruana que pagó 200.000 euros a Zapatero por presuntamente influir en una condonación de su deuda por parte del Estado de Bolivia.

Además, el auto resalta que la UDEF ha detectado la cancelación de una hipoteca de medio millón de euros a través de una de sus cuentas bancarias personales que "funcionaba como receptora de fondos" que Zapatero redistribuía a otras cuentas: "Desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros".

Las cuentas de 'Julito'

Por otra parte, cabe recordar que los investigadores señalan a Julio Martínez Martínez como el supuesto testaferro del exlíder socialista. El pagador de Zapatero recibió pagos millonarios distribuidos en las cuentas de sus 27 empresas, que serían, en su mayoría sociedades offshore. "El análisis de movimientos bancarios revela flujos internos intensos y carentes de justificación económica, con conceptos genéricos, operaciones de compensación y ausencia de correlación con actividades declaradas, dificultando la trazabilidad", destaca la UDEF. Así sintetiza el magistrado sus ingresos: