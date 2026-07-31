Zapatero ingresó más de 3 millones de euros entre 2020 y 2025 en sus cuentas personales

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ingresó más de 3 millones de euros entre los años 2020 y 2025, lapso de tiempo en el que se enmarca la investigación del magistrado instructor de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
El exlíder del PSOE se encuentra investigado por haber utilizado su influencia en Administraciones Públicas para conseguir ayudas y concesiones a cambio de presuntas mordidas. En un mitin que tuvo lugar en octubre de 2021 durante el 40º Congreso del partido que ahora lidera Pedro Sánchez, Zapatero aseguró: "Ser socialista es tener poco y estar dispuesto a dar mucho".
En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el titular del Juzgado de Instrucción Central Número 4 de la Audiencia Nacional señala que los ingresos —algunos de ellos se enmarcan en la investigación y de otros no existe sospecha de que hayan sido un pago por influir en administraciones públicas— de Zapatero llegan a un total de 3.094.500 euros.
"José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 490.780 euros desde Análisis Relevante entre 2020 y 2025, además de un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades: 851.180 euros de Kreab Iberia; 649.552 euros de Thinking Heads Group; 31.766 euros de Thinking Heads Américas; 352.980 euros de Gate Center; 200.000 euros de Focus Social Research; 159.034 euros de Chinalink; 104.410 euros de Mimo Advisors; 105.000 euros de Kreab Worldwide; 53.000 euros de Bright Digital Solutions; 49.758 euros de Yuewee International Trade y 47.120 euros del Zayed Award", apunta el magistrado haciendo referencia a los datos que han sido analizados por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Audiencia Nacional.
Además, el auto explica que, de los mencionados pagos, destacan no solo los realizados a través de las empresas que forman parte del complejo entramado societario destinado a blanquear presuntas mordidas; sino que también los pagos realizados por Focus Social Research. Se trata de la empresa peruana que pagó 200.000 euros a Zapatero por presuntamente influir en una condonación de su deuda por parte del Estado de Bolivia.
Además, el auto resalta que la UDEF ha detectado la cancelación de una hipoteca de medio millón de euros a través de una de sus cuentas bancarias personales que "funcionaba como receptora de fondos" que Zapatero redistribuía a otras cuentas: "Desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros".
Las cuentas de 'Julito'
Por otra parte, cabe recordar que los investigadores señalan a Julio Martínez Martínez como el supuesto testaferro del exlíder socialista. El pagador de Zapatero recibió pagos millonarios distribuidos en las cuentas de sus 27 empresas, que serían, en su mayoría sociedades offshore. "El análisis de movimientos bancarios revela flujos internos intensos y carentes de justificación económica, con conceptos genéricos, operaciones de compensación y ausencia de correlación con actividades declaradas, dificultando la trazabilidad", destaca la UDEF. Así sintetiza el magistrado sus ingresos:
Entre las sociedades del entramado, ASP Rentas SL registra casi dos millones de euros en entradas y salidas entre 2020 y 2025, frente a ingresos declarados de 89.540 euros, y se identifica como vía instrumental para canalizar fondos de contratos de asesoría ficticios, como el suscrito entre Análisis Relevante y Thabeh Business Iberian. Zenitram Partners presenta movimientos superiores a 1,8 millones, ventas inmobiliarias de 600.000 euros y vehículos de lujo, además de indicios de facturación falsa, acreditados por un correo donde se afirma que "era una factura falsa.
Zenzap, sin actividad mercantil, sin trabajadores y sin depósito de cuentas desde 2019, registra movimientos superiores a 3,8 millones y actúa como sociedad de inyección de fondos hacia otras empresas del entramado (447.000 euros), recibiendo a su vez importes menores. Mérida Capital presenta movimientos de 804.971 euros en entradas y 599.119 euros en salidas, frente a actividad declarada de 114.731 euros, y ordena pagos a Análisis Relevante por 45.000 euros, además de mantener contratos de opción de compra no ejecutados. Nez Asesores registra más de 1,3 millones en movimientos, concede un préstamo de 200.000 euros y recibe fondos desde Análisis Relevante y Voli Analítica, con una operación de cobro de divisas transfronteriza de 181.037 euros que podría vincularse al préstamo. Pickashop recibe 143.896 euros desde Idella, Análisis Relevante, Voli y Agropecuaria Lucena, pese a que su objeto social es informático y ninguna de las sociedades pagadoras tiene página web, mientras que los flujos inversos son mínimos. Affita y Affita Capital reciben fondos indirectos de Plus Ultra Líneas Aéreas a través de Summer Wind, sociedad interpuesta, además de pagos desde Agropecuaria Lucena, Análisis Relevante e Idella, en una dinámica incompatible con su objeto social de alquiler de inmuebles. Iot Domotic Europe percibe 60.500 euros desde Caleton Consultores, fondos que tendrían origen en Plus Ultra, y se localizaron justificantes de transferencias en el móvil intervenido a Julio Martínez Sola.