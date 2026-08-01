Así maquilla Marlaska las agresiones sexuales a funcionarias en las prisiones: "Un comportamiento inadecuado"

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska sigue instalada en una política buenista en las prisiones hasta el punto que ha llegado a considerar una agresión sexual a una funcionaria de prisiones como un "comportamiento inadecuado".

Según ha denunciado el sindicato Acaip-UGT, el pasado 19 de julio se produjo en un altercado en el módulo 6 del Centro Penitenciario Madrid VII —Estremera— sobre el que "nadie dudaría de calificar como agresión sexual si hubiera ocurrido en cualquier otro contexto que no fuera de un preso contra una trabajadora". En concreto, un interno se abalanzó sobre una funcionaria realizándole tocamientos de carácter sexual y propinándole una fuerte bofetada cuando esta logró zafarse.

Minutos después, el mismo agresor asestó un violento cabezazo al jefe de servicios que acudió a controlar la situación, causándole heridas de consideración por las que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para recibir varios puntos de sutura. A los días, la Administración Penitenciaria dependiente del Ministerio de Interior ha calificado los tocamientos sexuales y la posterior agresión física a la funcionaria únicamente como un "comportamiento inadecuado del interno".

Se trata de una "rebaja conceptual" que se lleva produciendo desde hace años, en los que el porcentaje de funcionarias no ha parado de crecer sin que se hayan realizado modificaciones en el reglamento con el objetivo de proteger a las trabajadoras en las prisiones de las situaciones de agresión sexual. El sindicato califica estos hechos como "afán de maquillaje estadístico", teniendo en cuenta que, rebajando la importancia de estos altercados, la cifra global de agresiones sexuales es menor a los incidentes que realmente presentan esa gravedad. Todo ello "invisibiliza" la "violencia real que sufren los empleados públicos en las prisiones".

"Esta minimización de los hechos ante un comportamiento que nadie dudaría de calificar como agresión sexual si hubiera ocurrido en cualquier otro contexto que no fuera de un preso contra una trabajadora", recalcan desde ACAIP. Asimismo, el organismo dependiente de Interior ha calificado las lesiones del jefe de servicios —que tuvo que recibir puntos de sutura tras recibir un cabezazo intentando detener la agresión sexual— como una "agresión leve" y ha rechazado aplicar el artículo 91.3 del Reglamento Penitenciario, solicitado por el centro, optando en su lugar por el artículo 91.2. Se trata de un agresor reincidente que ha protagonizado múltiples percances de este tipo en la citada prisión.

"Esta política de minimización de las agresiones choca frontalmente con la realidad constatada en las propias estadísticas oficiales de la Administración Penitenciaria. El año 2025, según los datos facilitados por el portal de transparencia, se contabilizaron 119 incidentes de naturaleza sexual contra trabajadores penitenciarios, a las que hay que sumar las 529 agresiones físicas sufridas", recalcan desde el sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario.