El Gobierno da por zanjada la crisis en Ceuta y anuncia una barrera marina de un metro de profundidad

El Gobierno ha dado este sábado prácticamente por cerrada la crisis en Ceuta después de asegurar que durante la pasada noche no se registraron nuevas entradas de inmigrantes irregulares. Al mismo tiempo, ha anunciado el inicio de la instalación de un sistema de barreras en el espigón del Tarajal cuya parte sumergida alcanza hasta un metro de profundidad.

Según ha informado Moncloa, los trabajos comenzaron a las 7:50 horas con el despliegue de una barrera neumática de 500 metros de longitud. La estructura sobresale entre 30 y 70 centímetros sobre la superficie del agua y cuenta con una parte bajo el mar de hasta un metro de profundidad.

El dispositivo se completa con una línea de boyas fondeadas cedidas por la Armada y con un canal intermedio para que las embarcaciones de la Guardia Civil puedan patrullar y proteger la instalación. El Ejecutivo sostiene que este sistema permitirá reforzar el control del perímetro marítimo del espigón.

Pese al despliegue de este nuevo elemento de contención, el Gobierno insiste en que la situación ya está bajo control. En su balance de la noche afirma que las entradas de inmigrantes "se han detenido en su totalidad", mientras que los regresos hacia Marruecos han continuado "sin incidentes destacables".

El anuncio llega un día después de la visita relámpago de Pedro Sánchez a Ceuta, donde permaneció unas dos horas. Allí calificó la avalancha de inmigrantes como una "violación de la integridad territorial de España" de la que culpó a las mafias migratorias. Además, defendió el contacto con Marruecos, que calificó de "muy, muy razonable", y confió en la colaboración de Rabat.