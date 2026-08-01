El Gobierno da por zanjada la crisis en Ceuta y anuncia una barrera marina de un metro de profundidad

El Gobierno ha dado este sábado prácticamente por cerrada la crisis en Ceuta después de asegurar que durante la pasada noche no se registraron nuevas entradas de inmigrantes irregulares. Al mismo tiempo, ha anunciado el inicio de la instalación de un sistema de barreras en el espigón del Tarajal cuya parte sumergida alcanza hasta un metro de profundidad.

Según ha informado Moncloa, los trabajos comenzaron a las 7:50 horas con el despliegue de una barrera neumática de 500 metros de longitud. La estructura sobresale entre 30 y 70 centímetros sobre la superficie del agua y cuenta con una parte bajo el mar de hasta un metro de profundidad.

El dispositivo se completa con una línea de boyas fondeadas cedidas por la Armada y con un canal intermedio para que las embarcaciones de la Guardia Civil puedan patrullar y proteger la instalación. El Ejecutivo sostiene que este sistema permitirá reforzar el control del perímetro marítimo del espigón.

El anuncio llega un día después de la visita relámpago de Pedro Sánchez a Ceuta, donde permaneció unas dos horas. Allí calificó la avalancha de inmigrantes como una "violación de la integridad territorial de España" de la que culpó a las mafias migratorias. Además, defendió el contacto con Marruecos, que calificó de "muy, muy razonable", y confió en la colaboración de Rabat.

Las entradas se han detenido "en su totalidad"

El Gobierno insiste en que la situación ya está bajo control. En su balance de la noche afirma que las entradas de inmigrantes "se han detenido en su totalidad", mientras que los regresos hacia Marruecos han continuado "sin incidentes destacables".

También insiste en que "ninguna de las personas que cruzaron irregularmente a Ceuta ha salido de la ciudad hacia la Península, ni habría podido hacerlo". Además, señalan que "la integridad del espacio Schengen está plenamente garantizada".

En ese sentido, desde el Ejecutivo recuerdan que España aplica un "doble filtro": uno en la frontera con Marruecos y otro, el control Schengen, a la salida hacia la Península, para que "una entrada irregular en las ciudades no se convierta nunca en una entrada al resto de Schengen".

"Nadie viaja de Ceuta o Melilla a la Península sin identificarse ante la Policía Nacional en puerto y aeropuerto. Además, navieras y aerolíneas están obligadas a verificar los documentos", explican las mismas fuentes.

Asimismo, apuntan que entrar irregularmente en Ceuta "no da derecho a permanecer en España, ni a viajar a la Península, ni a circular por Europa" y estiman que, de las cerca de 50.000 personas que cruzaron irregularmente, más de 48.000 ya han sido retornadas a Marruecos en menos de 48 horas.

La regularización extraordinaria

Finalmente, el Gobierno niega que el proceso de regularización extraordinaria tenga "relación alguna" con estos hechos, pues exige acreditar residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido cinco meses continuados en el momento de presentar la solicitud, y advierte de la "lectura interesada y errónea" que se ha hecho en redes sociales y aplicaciones de mensajería de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, haciendo creer que quien lograra cruzar a Ceuta podría permanecer en España.