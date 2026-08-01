Feijóo dice que Sánchez sabía de la "ocupación" de Ceuta: "No me creo que fallaran todos los servicios de información"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura que el Gobierno tenía información de que podía producirse una entrada masiva de inmigrantes irregulares desde Marruecos a Ceuta y no ha hecho "nada" para impedirlo. Además, considera que la barrera marítima que ha colocado el Gobierno es "ridícula" como forma de contención ante otra posible invasión.

"Tenemos el derecho a que el Gobierno nos diga, si conociendo lo que iba a pasar, por qué no actuó", ha afirmado en una comparecencia desde Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. "Queremos saber si el Gobierno tenía conocimiento, como parece indicar, desde hacía días que se iba a producir", ha insistido.

"Cuando se defiende Ceuta, se defiende España y cuando se defiende España, se defiende también Europa". 🗣️ @NunezFeijoo visita Ceuta y atiende a los medios. pic.twitter.com/tUV9pTpKCK — Partido Popular (@ppopular) August 1, 2026

En este sentido, ha afirmado que no se cree que "todos los servicios de información" de España fallaran y no hubiese ninguna previsión de que "miles" de personas se aproximaban a la frontera entre España y Marruecos. "Responder a esto le corresponde al Gobierno", ha aseverado Feijóo.

Medida de contención "ridícula"

El presidente del Partido Popular también ha lamentado la imagen "lamentable" que ha dado España ante el mundo y se ha comprometido a que España volverá a ser "un país seguro". Y ha incidido: "Lo que ha pasado aquí no es un incidente más, es una ocupación premeditada de un país".

También ha tachado de "ridícula" la medida del Ejecutivo, que este sábado ha anunciado la instalación de una barrera de contención en el espigón de Ceuta de 500 metros en el mar.

"Si ahora valen las boyas, ¿por qué no se pusieron mucho antes?", ha cuestionado Feijóo, que ha criticado que en 2021 entraron "entre 10.000 y 15.000 personas" y no se ha hecho "nada" hasta que han entrado 60.000.

"La integridad territorial de España no se negocia, se defiende", ha concluido Feijóo, quien ha añadido que el Gobierno debe esclarecer "qué ha fallado".